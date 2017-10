A Polícia Judiciária está a fazer nesta quinta-feira buscas no Benfica que estão relacionadas com o caso dos emails. A notícia foi avançada pela Sábado, confirmada pelo PÚBLICO e depois comunicada pelo Ministério Público. Em causa está um conjunto de emails, revelados pelo director de comunicação do FC Porto na estação televisão detida pelos "dragões", o Porto Canal, que indiciam uma alegada promiscuidade do clube da Luz com árbitros.

PUB

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa emitiu um comunicado, ao final da manhã, em que informa que “foram emitidos mandados de busca domiciliária e não domiciliária, relativos a investigação em curso pelos crimes de corrupção passiva e activa”. “No inquérito investiga-se a prática, por parte de um suspeito, dos referidos crimes, relacionados com os denominados emails do Benfica”, acrescenta.

A operação encontra-se em curso, contando com a presença de quatro magistrados do Ministério Público, dois juízes de instrução e 28 elementos da PJ, incluindo inspectores e peritos financeiros, contabilísticos e informáticos.

PUB

Na passada segunda-feira, o porta-voz da equipa de advogados do Benfica, João Correia, exigiu em declarações na Benfica TV, “com “total cobertura do clube”, que o Ministério Público e a PJ verificassem “se aquilo que é divulgado pelo Porto Canal corresponde ou não à realidade.” “É absolutamente essencial que o Ministério Público e a Polícia Judiciária venham aqui a esta casa e verifiquem se aquilo que é divulgado pelo Porto Canal corresponde ou não à realidade”, afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Correia pediu também uma “investigação rápida, séria, profunda e rigorosa de toda a matéria que é divulgada sistematicamente às terças-feiras no Porto Canal e que configura a prática de três crimes diferentes: devassa de meios informáticos, violação de correspondência e ofensas e injúrias à honra, imagem e prestígio da pessoa colectiva Sport Lisboa e Benfica, Futebol SAD”.

“Até agora, apesar de apresentação de três queixas-crime, apesar de insistências permanentes junto das entidades judiciárias mais elevadas no nosso país, apesar da insistência junto delas para que promovam investigações e apurem rapidamente tudo o que se passa relativamente ao Benfica, apesar disso tudo… nada, zero. Ou seja, o Benfica não é devedor de nada; no plano jurídico não nos sentimos devedores de nada. Somos credores da investigação”, acrescentou João Correia.

O Porto Canal garante que os emails que tem divulgado são do Benfica, não revelando, porém, como os obteve.

PUB

PUB