Danielle Darrieux, nome lendário do cinema francês, morreu na terça-feira, aos 100 anos, noticia a Agência France Presse.

Na lista de realizadores com quem trabalhou destacam-se nomes como Joseph L. Mankiewicz, Max Ophüls, Jacques Demy (foi, entre outras personagens marcantes, a Yvonne do recentemente restaurado, e exibido entre nós, As Donzelas de Rochefort) e Claude Autant-Lara, mas também François Ozon, um dos jovens cineastas que seduziu quando já era avó, incluindo-a em Oito Mulheres. Darrieux, lembra o diário Le Figaro, “desafiou os tempos” e “aos 80 era cabeça de cartaz. Um milagre”.

Nos obituários que surgem esta quinta-feira na imprensa francesa, lembra-se o seu percurso fulgurante, que teve início em 1931 com O Baile, de Wilhem Thiele, quando Darrieux tinha apenas 14 anos. Seis anos mais tarde, a mulher a quem todos reconheciam o charme, e sobretudo, o talento, tinha já chegado a Hollywood para fazer o seu primeiro filme americano, cujo título, escreve agora o mesmo Figaro, traduz na perfeição o que ela representou para o público ao longo dos seus 80 anos de carreira – La Coqueluche de Paris (Henry Koster, 1938).

