J. K. Rowling foi destacada pela revista Forbes como a celebridade mais bem paga na Europa, com uma fortuna de cerca de 95 milhões de dólares (80,5 milhões de euros). Logo a seguir vem Cristiano Ronaldo, que de acordo com a publicação terá acumulado 93 milhões de dólares (78,8 milhões de euros) ao longo dos últimos 12 meses.

PUB

Esta não é a primeira vez que a autora de Harry Potter figura uma das listas dos mais ricos da Forbes, tendo ficado também em primeiro lugar na lista dos autores mais bem pagos. Quanto a celebridades a nível mundial, ficou em terceiro. O ano rentável de Rowling justifica-se, em grande parte, pela peça de teatro de sucesso Harry Potter and the Cursed Child, pelo livro da mesma e pelo lançamento do filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, que esta escreveu e co-produziu.

Os livros da saga Harry Potter já venderam mundialmente mais de 450 milhões de cópias. A Forbes estima que a autora tenha amontoado uma riqueza de 700 milhões de dólares (553,8 milhões de euros) – sendo que terá doado cerca de 150 milhões ao longo dos anos.

PUB

A renovação do contrato de milhões com o Real Madrid durante os próximos quatro anos podem ter ajudado o "melhor do mundo" a chegar ao número dois da lista, mas o jogador conta ainda com uma série de outras fontes de rendimento, incluindo um contrato vitalício de "mais de mil milhões de dólares" com a Nike e todos os produtos (e hotéis) da linha CR7.

A lista da Forbes inclui ainda nomes como Chris Martin (com 88 milhões de dólares), Adele (com 69 milhões) e Roger Ferderer (com 64 milhões).

PUB

PUB