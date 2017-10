O Museu do Oriente está a organizar a 5.ª edição da Semana da Cultura Coreana. De 15 a 20 de Novembro, é possível experimentar, de forma gratuita, instrumentos musicais ou danças tradicionais. Os participantes são ainda convidados a aprender a falar e a escrever coreano ou a conhecer os trajes nacionais.



Durante a manhã do dia 18 de Novembro, 11 principiantes tocaram Danso, uma flauta de bambu tradicional da Coreia. “Arirang”, canção folclórica, foi o desafio lançado pela formadora Nayoung Her aos participantes.



De tarde, a bailarina coreana Jae Hyun An evocou a “Ganggangsullae”, uma dança com características de jogo. Originalmente, a coreografia era apenas feita por mulheres. Embora isso não se mantenha nos dias de hoje, os homens não se juntaram na sala Lounge do Museu, onde decorreu este workshop.



A música “Arirang” e a dança “Ganggangsullae” são consideradas património oral e immaterial da humanidade pela UNESCO.



