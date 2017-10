O mau resultado eleitoral do PS no Porto nas recentes autárquicas abriu a porta à candidatura do deputado e ex-líder distrital Renato Sampaio à concelhia do partido, que tem eleições marcadas para meados do mês de Janeiro.

PUB

Os 32.856 votos (28,55%) alcançados por Manuel Pizarro no dia 1 de Outubro deixaram um amargo de boca na ala crítica do actual presidente da distrital e Renato Sampaio, que chegou a ponderar candidatar-se à liderança da federação no próximo ano, virou a agulha e quer agora disputar as eleições para a concelhia, já a pensar nas próximas autárquicas.

Ao que o PÚBLICO apurou, a decisão de Renato Sampaio se candidatar foi assumida na madrugada da última terça-feira, num encontro que reuniu duas dezenas de pessoas que querem começar a preparar, desde já, uma alternativa a Rui Moreira. E o primeiro passo é tomar conta da concelhia, a quem cabe escolher os candidatos às câmaras municipais. Para esta facção do partido (da qual fazem parte socráticos e seguristas), a pessoa "mais bem posicionada” para disputar a Câmara do Porto em 2021 é o actual secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

PUB

Sucede que na corrida para a concelhia está também o deputado, Tiago Barbosa Ribeiro. Foi, aliás, sob a sua presidência que foi aprovado o acordo político que os socialistas fizeram com o independente Rui Moreira para garantir a viabilidade do executivo portuense no início do anterior mandato.

Próximo do ex-primeiro ministro, José Sócrates, Renato declara que a sua “candidatura é irreversível” e sublinha que entra na corrida porque “o PS não pode desistir de lutar pela Câmara do Porto”. Crítico de Manuel Pizarro, que carrega os “dois piores resultados” registados pelo PS no Porto”, o deputado pede uma nova ambição, declarando que o partido precisa de “retomar a rota das grandes vitórias”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Para que tal seja possível é imperioso: recuperar a identidade do PS-Porto e devolver a decisão dos seus destinos aos militantes; imprimir uma nova dinâmica à vida partidária com uma agenda voltada para a cidade e para a região; promover a afirmação de novos protagonistas pelo desenvolvimento de uma cultura de preparação de novos quadros; construir uma ampla plataforma de debate permanente, aberta aos cidadãos, às instituições e às organizações cívicas da cidade e reconquistar a confiança dos cidadãos”, lê-se numa nota de imprensa na qual Renato Sampaio anuncia a sua candidatura.

O candidato, que liderou a distrital do PS-Porto entre 2008 e 2011, alerta para o “esforço de militância” que o desafio exige e acena com uma “nova cultura política com a ambição de vencer, sempre com o propósito de servir o PS e de unir os socialistas”.

PUB

PUB