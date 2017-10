Sousa já vai nos quartos-de-final em Antuérpia

Pela sexta vez este ano, João Sousa está nos quartos-de-final de um torneio do ATP World Tour, igualando o seu melhor registo de 2015 e 2016. Após uma série negra de maus resultados, o número um português somou, em Antuérpia, a segunda vitória consecutiva, o que não acontecia desde Agosto.

PUB

Sousa (61.º) não começou da melhor forma diante do ucraniano Sergiy Stakhovsky (102.º), desperdiçando quatro break-points, o que viria a custar-lhe o set inicial. Mas o vimaranense não acusou as ocasiões desperdiçadas, elevou o nível de jogo e a eficácia do serviço e não sofreu mais nenhum break, até concluir ao fim de duas horas de jogo: por 5-7, 6-4 e 6-4.

“Estou muito feliz, não só por ter vencido mas também por ter sabido reagir a um primeiro set em que tive algumas oportunidades que não consegui aproveitar. Com um set abaixo, reagi muito bem e penso que joguei a um grande nível, frente a um jogador muito perigoso neste tipo de superfície”, resumiu Sousa, que repete os resultados obtidos este ano em Auckland, Buenos Aires, São Paulo, Gstaad e Kitzbühel, onde venceu dois encontros num quadro principal pela última vez.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de uma série de seis torneios e uma eliminatória da Taça Davis em que venceu somente um encontro, em São Petersburgo, o tenista de 28 anos pôs fim ao mau momento, ao derrotar (6-4, 6-7 e 7-5) o francês Benoît Paire (39.º) e, nesta quarta-feira, Stakhovsky, que o tinha vencido no último duelo, em 2013.

Para aceder às meias-finais, Sousa terá que ultrapassar, na sexta-feira, o vencedor do embate entre o australiano Nick Kyrgios (20.º) e o belga Ruben Bemelmans (98.º).

No Challenger Tour, Gonçalo Oliveira (213.º) foi eliminado em Cali, na segunda ronda, por Gerald Melzer (143.º), por 6-2, 6-0. João Domingues (170.º) disputava o seu segundo encontro na Colômbia mais tarde, com Jaume Munar (235.º).

PUB

PUB