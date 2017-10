Lionel Messi tinha encontro marcado com o 100.º golo nas competições europeias e o argentino não falhou. Camp Nou voltou a abrir as portas e Messi fez questão de ser pontual, assinando o momento histórico com um livre directo uma hora depois do apito inicial do embate com o Olympiacos, para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões.

O Barcelona venceu, por 3-1, com Nikolaou (18') a marcar na própria baliza... quando Messi já se preparava para completar o cruzamento de Deulofeu. Não foi nesse momento, aconteceu mais tarde. O argentino completaria a tragicomédia grega, aos 61', fechando o ciclo iniciado em 2005, quando se estreou a marcar nas competições europeias ao Panathinaikos. No total, são agora 100 golos nas provas da UEFA, 97 apontados na Liga dos Campeões e os três restantes na Supertaça europeia.

Em Camp Nou, depois do momento redondo de Messi, Digne confirmou (64') a vitória catalã - apesar da emenda de Nikolaou, a marcar na baliza certa (90') -, que só não foi mais proveitosa porque a Juventus acabou por bater o Sporting nos instantes finais, impedindo que o Barcelona disparasse na frente.

Indiferente aos juízos de valor e às comparações de José Mourinho, o Basileia foi a Moscovo provar que a goleada (5-0) imposta ao Benfica não foi mero acaso. Os suíços venceram o CSKA por 0-2 (Xhaka, 29' e Oberlin, 90') e continuam na perseguição ao Manchester United.

No Grupo B não houve surpresas. PSG e Bayern venceram tranquilamente, com os franceses imparáveis em Bruxelas ante um Anderlecht incapaz de travar a dinâmica do tridente Mbappé (3'), Cavani (44') e Neymar (66'), que teve ainda a intromissão de Di María (88') para elevar os números a 0-4. Já para os bávaros, tratou-se de um reencontro com as vitórias europeias, depois da humilhação de Paris, que custou a cabeça de Carlo Ancelotti. Com Jupp Heynckes ao comando, o Bayern Munique vingou-se (3-0) no Celtic, com golos de Müller (17'), Kimmich (29') e Hummels (51')

A surpresa chegou mais cedo, a abrir a jornada, com o Qarabag a somar o primeiro ponto na competição à custa do Atlético Madrid, que não encontrou soluções para suplantar a equipa do Azerbaijão. Apesar de reduzido a dez unidades nos últimos 15 minutos, o Qarabag impôs um nulo aos "colchoneros", que ainda assim mantiveram a diferença para Chelsea e Roma, graças ao empate (3-3) de Londres. Os ingleses adiantaram-se (David Luiz, 11' e Hazard, 37'), mas os italianos reagiram e deram a volta por Kolarov (40') e Dzeko (64' e 70'). Valeu Hazard (75') para evitar dissabores maiores aos londrinos.

