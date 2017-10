O Benfica começou da melhor maneira a segunda aventura europeia da temporada de basquetebol. Depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões, o campeão português entrou a ganhar no Grupo B da FIBA Europe Cup, batendo o BC Nevezis por 88-83.

PUB

Foi um encontro marcado pelo equilíbrio, o que opôs os "encarnados" aos lituanos. Com 31-31 no final do primeiro período, o intervalo chegou com ligeira vantagem para os visitante (48-49), no pavilhão da Luz. Na segunda parte, o Benfica entrou melhor e passou para a frente no marcador no terceiro quarto (66-63), consolidando a vantagem no derradeiro período.

Antwyane Robinson, com 27 pontos, foi o melhor marcador das "águias" - e do encontro -, seguido de Raven Barber, com 20.

PUB

Com este resultado, o Benfica passa a liderar o Grupo B, com os mesmos dois pontos dos russos do Avtodor Saratov, que bateram o Bakken Bears, da Dinamarca, por 76-73.

PUB

PUB