A história recente do Sporting nas competições europeias está repleta de vitórias morais frente a adversários poderosos, mas sem efeitos desportivos. Tem sido assim também esta temporada, primeiro frente ao Barcelona, num jogo em que acabou traído por um autogolo de Coates, e voltou a repetir-se nesta quarta-feira, em Turim, de onde os lisboetas saíram derrotados, por 2-1, depois de terem estado a vencer o encontro. Um resultado amargo face à exibição do conjunto de Jorge Jesus, que dominou os vice-campeões europeus em vários períodos do encontro.

Quando os “leões” conheceram a sua sorte na fase de grupos da Liga dos Campeões, poucos apostariam na equipa portuguesa para seguir em frente para os oitavos-de-final da prova. Mas a realidade é que, ultrapassadas as três primeiras partidas, o Sporting continua a acreditar que vai surpreender, apesar dos recentes desaires com os dois grandes favoritos à qualificação. A Juventus não demonstrou ser um adversário imbatível ou, pelo menos, terá de o provar mais convincentemente na próxima ronda, quando reencontrar os lisboetas em Alvalade.

Positivo/Negativo Positivo Douglas Costa O internacional brasileiro saiu do banco para dar o triunfo à Juventus. Um cruzamento, no primeiro lance em que interveio, ?foi transformado em golo por Mandzukic.

Positivo Bruno Fernandes Foi o motor atacante dos “leões” em Turim. Uma grande assistência redundou no golo da sua equipa, mas teve outros ao longo do encontro. Negativo Sporting em Itália Os lisboetas não se dão bem com os ares italianos e voltaram a confirmar isso na sua estreia frente à Juventus. Em 14 encontros somam 11 derrotas e três empates.

Negativo Alex Sandro Um erro e uma infelicidade na mesma jogada traíram Gianluigi Buffon.

Em Turim, Jorge Jesus arriscou uma única alteração na equipa titular, em relação à partida com o Barcelona, com a troca de pontas-de-lança, promovendo a estreia de Bas Dost nesta fase de grupos da Champions, em detrimento de Doumbia, a sua habitual opção nos encontros da UEFA. De resto, a mesma estrutura, com um triângulo no meio-campo, composto por Battaglia, com funções mais recuadas e de policiamento ao criativo Dybala (como fizera com Messi), William Carvalho e Bruno Fernandes no vértice ofensivo.

Com o adversário bem estudado e disciplinados tacticamente, os “leões” surpreenderam a Juventus nos instantes iniciais, retirando-lhe bola e assumindo a partida. Uma entrada determinada que culminou no golo dos lisboetas, aos 12’. Um lance que começa numa recuperação de bola de Bas Dost no meio-campo, com o holandês a tocar para Bruno Fernandes que, com um passe magistral, isolou Gelson. O extremo tremeu com Buffon pela frente, permitindo a defesa do veterano guarda-redes, mas acabou por contar com o auxílio involuntário do ex-portista Alex Sandro (que já havia falhado o corte) — a bola bateu no lateral antes de entrar nas redes da equipa da casa.

O golo acordou a Juventus que, até então, só criava escasso perigo na sequência de lances de bola parada. Os hexacampeões italianos subiram no terreno, empurrando os lisboetas para zonas menos tranquilas, perto da área, de onde tinham conseguido manter-se afastados até então. Após dois sustos, o bósnio Pjanic acabou por deixar a sua marca no encontro. Foi travado em falta à entrada da área por Battaglia, assumindo a marcação do livre, que deixou Rui Patrício pregado ao chão (29’).

O Sporting abanou com o empate e recuou ainda mais o seu bloco, passando por algum sufoco e mostrando-se menos capaz de engrenar as transições atacantes. O empate ao intervalo era um mal menor para o conjunto de Jorge Jesus, que ainda viu, no final do primeiro tempo, Rui Patrício e o poste evitarem o segundo da Juventus, pelo pé de Higuaín.

Mas as capacidades futebolísticas do “leão” não se tinham ainda esgotado e a equipa procurou reproduzir no segundo tempo o que de melhor tinha feito na primeira metade, de forma mais consistente. Mais rigoroso nas coberturas, com menos amarras nas marcações e maior dinâmica no centro do terreno, o Sporting equilibrou os acontecimentos em Turim e voltou a empurrar a Juventus para o seu meio-campo.

Com a partida completamente em aberto, Jorge Jesus arriscou a primeira substituição (76’), lançando Palhinha para o lugar de Gelson. Massimiliano Allegri também mexeu e apostou em Douglas Costa para os últimos seis minutos do tempo regulamentar. Na sua primeira intervenção, o brasileiro ultrapassou Piccini, cruzou tenso para o segundo poste e Mandzukic superou Jonathan Silva (que rendera Fábio Coentrão) para cabeceou para o golo do triunfo.

As duas equipas voltam a medir forças na 4.ª jornada, a 31 de Outubro, em Lisboa, num encontro crucial para as aspirações sportinguistas. E, pelo que se viu em Turim, a missão está longe de ser impossível.

