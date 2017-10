Zero vitórias, zero pontos, e a vida mais complicada. O Benfica continua ancorado ao último lugar do Grupo A da Liga dos Campeões, após perder em casa perante o Manchester United (0-1), numa partida em que nem chegou a fazer um remate enquadrado com a baliza adversária. O jovem guarda-redes Svilar, em estreia absoluta no Estádio da Luz e na Champions, foi o vilão da noite e responsável directo pela derrota – não conseguiu segurar a bola num livre batido por Rashford, entrando com ela na baliza.

A noite em que se tornou no mais jovem guarda-redes a actuar na Liga dos Campeões, aos 18 anos e 51 dias (superou Iker Casillas), será também a noite que Svilar recordará por um erro crasso que cometeu, e que ditou a derrota do Benfica. O jovem belga foi aposta de Rui Vitória para o “onze”, numa equipa com várias surpresas: Douglas, Rúben Dias e Diogo Gonçalves também alinharam de início e fizeram a estreia absoluta na principal competição europeia de clubes. Filipe Augusto regressou à titularidade, um mês depois.

Fita colorida a segurar o cabelo e cara de miúdo, imberbe, Svilar cumpria o segundo jogo de “águia” ao peito, o primeiro na Luz após ter-se estreado na visita ao Olhanense, para a Taça de Portugal. Mas o sonho tomou contornos de angústia aos 64’, após um livre batido no lado direito por Rashford. A bola saiu directa à baliza, sem ninguém a desviá-la, e o lance parecia estar controlado. Mas Svilar estava ligeiramente adiantado, calculou mal a trajectória da bola, e quando tentou recuar para segurá-la entrou com ela dentro da baliza.

Tudo se passou em poucos segundos. Jogadores das duas equipas ergueram os braços, depois o árbitro da partida apontou para o relógio dando conta que tinha a indicação de a bola ter ultrapassado a linha de golo. Rui Vitória levou a mão à cabeça, Svilar colocou as mãos sobre a cara. Era golo do Manchester United e um erro crasso manchava uma noite até então relativamente tranquila para o jovem belga. Acarinhado por companheiros e adversários no final da partida, Svilar abriu os braços e tartamudeou “desculpa... desculpa” em direcção às bancadas, enquanto saía do relvado.

Ficava decidido um encontro que numa fase inicial até foi marcado pelo equilíbrio. As duas equipas apostavam no risco zero e a primeira parte foi jogada a velocidade reduzida. A defesa do Manchester United e um omnipresente Matic (de regresso à Luz, tal como Lindelöf e José Mourinho) revelaram-se obstáculos intransponíveis para a equipa de Rui Vitória, que não obrigou De Gea a fazer qualquer defesa. Na melhor situação, aos 15’, Salvio recebeu a bola de Grimaldo mas, em excelente posição, atirou ao lado. Do outro lado, Svilar tivera de mostrar serviço numa ocasião, quando Matic irrompeu pela área e desferiu um remate potente (36’), mas correspondeu com uma boa defesa.

O nulo ao intervalo ajustava-se, mas na segunda parte o Benfica começou a ver menos a bola (terminou com 38% de posse) e passava mais tempo a defender. A partida tinha sentido único: a área defensiva “encarnada”, e as ameaças sucediam-se. Rashford era o elemento mais perigoso, mas de uma ou outra forma a entreajuda do Benfica ia resolvendo os maiores apuros. O internacional inglês chegou a ensaiar dois pontapés de canto directos, em sucessão (60’ e 61’), mas Svilar mostrou-se sempre atento. Só que pouco depois, num lance aparentemente inócuo, o adiantamento do jovem belga deitou tudo a perder.

Obrigado a reagir, Rui Vitória lançou na partida Jonas (antes já tinha entrado Zivkovic) e os “encarnados” melhoraram ligeiramente. Mas isso não era suficiente para contrariar a defesa férrea do Manchester United, que sofreu apenas um golo na Liga dos Campeões e dois em oito jornadas da Premier League.

A noite não terminaria sem que Luisão fosse expulso, por acumulação de amarelos. O capitão “encarnado” não vai poder actuar em Old Trafford, daqui a menos de duas semanas, na quarta jornada do Grupo A. E o caminho do Benfica na Liga dos Campeões vai ficando cada vez mais estreito.

