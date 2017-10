"Pôr fim ao negócio dos incêndios"

É intolerável o que se está a passar em Portugal, no que respeita aos incêndios florestais! Tudo indica que existam organizações ou pessoas que, sem olhar a meios para alcançar os seus fins, lançam fogo à floresta, pondo em causa a vida de pessoas e dos seus bens.

Só ontem, dia 15/10/2017, deflagraram 530 incêndios e, só neste ano, o número de vítimas mortais já atingiu 100 pessoas! A origem do problema só está parcialmente no facto das terras não serem limpas, pois como os jovens deixaram o interior, só ficaram os idosos que não têm nem força física nem recursos para proceder a essa limpeza. A origem essencial do problema está no atear do fogo à floresta, muitas das vezes durante a noite....

Todos sabemos que muitos dos incêndios, senão a maioria, têm origem criminosa. Não é mais possível olhar para o lado e ignorar esta realidade! O acto de lançar fogo à floresta tem de ser punido de forma exemplar, como crime que é! O Governo deve legislar de imediato, no sentido de equiparar esse crime a um acto de terrorismo, com pena agravada!

Quem, para obter lucro próprio, e sem olhar a meios, está na origem da morte de pessoas, tem que ser considerado pela Justiça como um homicida.

Firmino Fonseca, Parede

Lágrimas não apagam chamas

“Há uma organização terrorista a lançar fogos em Portugal”. As palavras de Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, devem ser tidas em conta face à ignição humanas de incêndios florestais. Considero um enorme oportunismo político pedir a demissão de Constança Urbano de Sousa. O que fez pelo reordenamento florestal a coligação de direita que nos governou? Mãos criminosas, a impossibilidade de utilizar meios aéreos devido ao intenso fumo, a falta de meios humanos e materiais e a ausência de chuva são obstáculos no combate aos fogos. As lágrimas dos portugueses não apagam as chamas.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

