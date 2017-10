Depois das derrotas com CSKA Moscovo e Basileia, segue-se o Manchester United na Liga dos Campeões – a tarefa não vai ser fácil, mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, garantiu que a equipa está confiante e quer somar os primeiros pontos na competição. “Temos confiança em nós mesmos, apesar de os resultados anteriores nesta competição não terem sido o que desejávamos. Mas vamos lutar por aquilo em que acreditamos. Do outro lado temos uma equipa de grande qualidade, cada vez mais identificada com o seu treinador. Já no ano passado conquistou a Liga Europa”, disse o técnico, na antevisão da partida de quarta-feira (19h45, SP-TV1).

Rui Vitória não quis falar em “finais”, mas admitiu que se trata de um jogo “importante”. “Colocamos este carácter decisivo em todos os jogos. Temos de pensar no que podemos fazer no jogo e não nas consequências. É um jogo de grau de exigência elevado, contra uma das melhores equipas da Europa. Mas isso não invalida a nossa ambição e qualidade, que tem de ser colocada em campo”, sublinhou.

“Os números são claros: não fizemos os pontos que queríamos. Uma coisa é o resultado, outra é o processo. Em Basileia foi um dia muito mau da nossa parte, mas agora não vale a pena estarmos a dissecar esse jogo. Tenho a convicção muito profunda que temos a capacidade para fazermos melhor do que fizemos em relação ao processo. Tenho a certeza absoluta. Mas vamos ter um adversário de nível elevado. Vai ser um jogo muito estratégico, os níveis de concentração e a inspiração dos jogadores vão ser determinantes”, acrescentou o treinador do Benfica.

“Há três pontos em disputa, e temos de nos dedicar a isso de forma convicta. Não tenho de estar a fazer cenários de outra natureza. Os pontos têm de ser somados até ao fim desta fase de grupos. Tínhamos seis jogos, agora temos quatro. O jogo de amanhã é importante, mas queremos chegar ao fim deste ciclo de quatro jogos e ter os pontos somados”, concluiu Rui Vitória.

