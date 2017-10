O presidente da Generalitat catalã, Carles Puigdemont, já respondeu a Madrid mas não clarificou se declarou ou não a independência da região, como pretendia o presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy. Na carta de quatro páginas citada pelo jornal El Pais, Puigdemont solicita uma reunião que permita abrir um caminho de negociação e acabar com a “repressão contra o povo e o Governo da Catalunha”.

O Governo espanhol já reagiu, não considerando válida esta resposta, sublinhou nesta segunda-feira de manhã o ministro da Justiça, Rafael Catalá.

Defendendo a via do diálogo, num tom conciliador, o presidente da Generalitat lembra na missiva que a “suspensão” da declaração da independência visa iniciar um processo, “de dois meses”, de forma a tentar chegar a eventuais acordos. “Queremos falar, como fazem as democracias consolidadas”, enfatiza.

Mariano Rajoy tinha dado na quarta-feira cinco dias ao presidente da Generalitat para clarificar se declarou ou não a independência da região, na sequência do referendo de 1 de Outubro. O prazo terminava esta segunda-feira de manhã. Se Puigdemont confirmasse a declaração da independência, Madrid dar-lhe-ia um prazo suplementar – até dia 19 – para fazer marcha atrás, antes de recorrer ao artigo 155.º da Constituição, que permite ao Governo espanhol assumir a administração da Catalunha.

Aliados soberanistas do presidente da Generalitat estão também a pressioná-lo para que declare sem ambiguidades a independência. Na carta enviada a Madrid, Puigdemont não responde porém à pergunta de forma concreta e avança com duas propostas. Além de insistir que se trave a “repressão” contra a cidadania catalã, numa referência às cargas policiais do passado dia 1 de Outubro, propõe que se abra a porta ao diálogo. “Não deixemos que a situação se deteriore mais. Com boa-vontade, reconhecendo o problema e enfrentando-o de frente, estou certo de que podemos encontrar o caminho da solução”, escreve. No final da carta, avisa que a sua oferta de diálogo não é compatível com as intervenções policiais, judiciais e administrativas do Governo central e com o “clima de crescente repressão e ameaça”.

Mais explícito foi posteriormente o conselheiro do Interior, Joaquim Forn, que sublinhou que, se durante estes dois meses não avançar o processo de diálogo, será declarada a independência. “O presidente disse que tinha um mandato decorrente de 1 de Outubro, que é o de declarar a independência catalã. Se nestes dois meses a abertura para o diálogo não for correspondida, actuaremos e aplicaremos”, assegurou, numa entrevista à Catalunya Ràdio.

Sem uma resposta concreta, é cada vez mais provável que Madrid recorra ao artigo 155.º da Constituição, que permite suspender a autonomia da região e dá ao Governo central poderes para adoptar “as medidas necessárias” para repor a legalidade.

O processo independentista da Catalunha entrou numa nova fase após a realização, a 1 de Outubro, de um referendo pela soberania na região, considerado ilegal pela justiça espanhola. Na consulta – organizada pelo Governo regional e dirigido apenas aos catalães – o “sim” ganhou com 90% dos votos, mas os resultados não foram certificados por entidades independentes.

