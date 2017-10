E agora... que futuro?

O tempo da geringonça foi para mim uma espécie de 25 de Abril, adulto.

O de 74, marcado pela acumulação de decepções ao longo de décadas, pela evolução da sociedade portuguesa, quase sem a concretização de nenhuma das promessas essenciais em que tinha acreditado. Quando ainda me era permitido acreditar, pela juventude e também pela configuração dos sonhos que tantos partilhavam, que o destino do mundo seria uma contínua e irreversível "marcha" para o aperfeiçoamento da Humanidade. Não foi.

Muito pelo contrário, não só as desigualdades se mantiveram, agravadas em alguns casos de forma quase "obscena", como nos fomos amargamente habituando à inevitável evolução da manipulação das finanças e da economia pelos "donos do mundo" com o cortejo subsequente de benefícios e lucros acumulados sempre pelos utentes dessas "alavancas" que se foram perpetuando impunemente.

Em Portugal, quando menos esperávamos, a esquerda configurou uma forma de colaboração original, que se revelou susceptível de importantes melhorias das condições de vida degradadas dos grupos sociais mais débeis e, simultaneamente, os mais descaradamente atingidos pelas imposições duma troika, representante das mais desabridas e extremadas exigências da UE que, definitivamente, esquecera os seus alicerces fundamentais.

As eleições autárquicas não reflectiram uma assimilação destas transformações, susceptível de beneficiar por igual todas as formações nelas intervenientes, como seria desejável. Paira no ar um regresso potencial à política sem garra e sem " alma" de décadas, marcadas sobretudo por ineficiências face ao essencial...

Ana Maria Mota, Porto

Melhor para todos

Com a candidatura a Oeiras de Isaltino Morais e posteriormente com a sua eleição, tenho lido muito sobre o assunto. Duma maneira geral, sobressai esta opinião: a lei devia prever estes casos e consequentemente, apesar de cumprida a pena a que foi sujeito, jamais poder haver candidaturas desta gente pois não está garantida a emenda de quem prevaricou.

Ora sendo esta ideia, por uma questão de principio, benéfica para todos nós, que tal, na futura lei, ficar também previsto que um partido que leve o país à bancarrota, fique de igual modo impedido de concorrer a futuras eleições? É que estou a lembrar-me que tendo o PS já levado Portugal à bancarrota por três vezes, está mais que provado que a sua forma de governar faz mesmo parte do seu ADN deixando-nos sempre com o coração nas mãos sempre que ganham eleições, ou mesmo que perdendo-as, consigam formar governo. Já repararam quanto teríamos poupado se tal lei já existisse? Já pensaram como seria Portugal caso não tivéssemos quem tenha prevaricado tanta vez?

Por tudo que atrás fico exposto, só resta aos legisladores tomarem medidas eficazes contra estes casos.

Henrique Jorge Cardeal de Morais, Porto

