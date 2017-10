O Governo estabeleceu como objectivo chegar ao final de 2018 com um volume de pagamento às empresas no âmbito do Portugal 2020 na ordem dos dois mil milhões de euros.

De acordo com a proposta de Orçamento de Estado entregue por Mário Centeno na Assembleia da República, o Governo pretende manter o ritmo de execução e pagamento às empresas, ritmo esse que lhe permitirá chegar ao final do corrente ano de 2017 com 1250 milhões de euros já pagos.

Recorde-se que o programa de aceleração dos incentivos ao investimento empresarial arrancou com o chamado Plano 100, para assinalar os primeiros 100 milhões de euros pagos nos primeiros cem dias do actual Governo, no início de 2016.

De acordo com o Governo, o objectivo do pagamento de dois mil milhões de euros materializa-se também com a carteira de projectos aprovados nas áreas de investigação e desenvolvimento, inovação e internacionalização, o nível de execução actual e a dinâmica recente de crescimento económico – para 2018 está prevista implementação de cerca de 1,2 mil milhões de euros de investimentos.

