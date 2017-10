Era para ser um aumento extraordinário apenas em 2017, mas vai repetir-se no próximo ano. Em Agosto, o Governo voltará a dar um aumento complementar entre os seis e os dez euros a quem tem rendimentos de pensões até 632 euros (o valor correspondente a uma vez e meia o Indexante de Apoios Sociais). A medida abrange tanto os pensionistas da Segurança Social como os da função pública que têm rendimentos de pensões até 632 euros e custará 154 milhões de euros, quase o dobro da despesa deste ano.

O objectivo deste aumento extra, explica o Governo na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018, é “concluir a compensação pela perda do poder de compra causada pela suspensão, no período entre 2011 e 2015, do regime de actualização das pensões” previsto na lei. E avisa que em 2019, será usada apenas a fórmula prevista na lei – um alerta que também já tinha deixado no OE para este ano referindo-se a 2018.

O prolongamento da medida foi uma forma de responder às reivindicações do PCP que defende um aumento mínimo de dez euros no próximo ano.

Se a proposta não sofrer alterações durante o debate na especialidade no Parlamento, as pensões serão actualizadas em dois momentos. O primeiro é logo em Janeiro, aplicando-se a fórmula de actualização prevista na lei que, pela primeira vez desde 2009, abrangerá todas as pensões, mesmo as mais altas. Embora ainda não haja dados finais (da inflação e do PIB) que permitam dizer quanto será o aumento ao certo, o primeiro-ministro já disse que nas pensões mais baixas (até 843 euros) será acima da inflação.

No relatório que acompanha o OE, o Governo assume o desenvolvimento do cenário macroeconómico permitirá "já a partir de Janeiro", um aumento real com especial ênfase para o acréscimo das pensões do primeiro escalão. "Paralelamente, e de modo a concluir a compensação pela perda do poder de compra dos pensionistas com pensões mais baixas, o Governo procederá a um novo aumento extraordinário das pensões, com efeitos a partir de agosto de 2018".

Tendo por referência o valor mais recente da inflação (1,1% em Agosto), as pensões até 843 terão um aumento de 1,6%. As pensões acima deste valor também serão aumentadas: um grupo terá uma actualização igual à inflação e outro grupo (o das pensões superiores a 2528 euros) terá uma subida correspondente à inflação deduzida de 0,25 pontos percentuais.

Em Agosto, chega o aumento extra, que será dado por pensionista (somando o valor dos seus rendimentos de pensões) e não por pensão. A ideia é que, à actualização já feita em Janeiro, se some um aumento que, no total, será de seis ou dez euros. As pessoas que viram as suas pensões congeladas entre 2011 e 2015 terão dez euros de aumento total face a Dezembro de 2017. Quem teve actualizações (o primeiro escalão das pensões mínimas, as pensões rurais e as sociais) durante esse período terá um aumento total de seis euros.

No corrente ano, a medida chegou a dois milhões de reformados e, de acordo com os quadros do OE para 2018, custou 79 milhões de euros. No próximo ano, o Governo praticamente duplica o valor para 154 milhões de euros.

