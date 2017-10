Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou esta quinta-feira, na conferência de imprensa que antecedeu o compromisso com o Lusitano de Évora, da terceira eliminatória da Taça de Portugal (sexta-feira, às 20h15, no Restelo), um alerta para o risco que pode representar um adversário motivado e capaz de transcender-se em jogos como os da prova-rainha.

Sérgio Conceição sublinhou que o FC Porto terá que encarar o jogo de sexta-feira com máxima seriedade e que, para vencer, todos terão que trabalhar nos limites. “Quero conquistar este troféu. Estive na final como treinador e tive a oportunidade de ganhar como jogador. É uma competição fantástica, com um ambiente fabuloso. Tenho esse objectivo pessoal e acho que todos também deveriam ter”.

O treinador vincou, então, os perigos desta competição. “Os jogos de Taça são perigosos porque há uma motivação muito grande do adversário. Vamos ter que ser muito sérios para conseguirmos vencer. Podem pensar que quem joga com o Lusitano ou com equipas da distrital tem a vida facilitada, mas não", justificou.

A ausência de diversos internacionais, em representação das respectivas selecções nacionais, condicionou o trabalho do FC Porto, que viu o quarteto mexicano aterrar esta manhã e seguir directo para o Olival e ainda aguarda o regresso de Maxi Pereira. "Vou escolher o melhor ‘onze’ para este jogo, olhando ao desgaste e à recuperação de alguns jogadores", admitiu Sérgio Conceição, assumidamente feliz pela renovação de Aboubakar.

“Fico contente. Era uma das prioridades do clube. Renovar com um jogador que tem potencial e que pode ser muito útil no presente e no futuro”, disse, mudando o registo quando instado a comentar as declarações do seleccionador do México, Juan Carlos Osorio, que manifestou apreensão pela falta de ritmo competitivo de Diego Reyes e Miguel Layún, dupla que terá sido objecto de um plano específico.

“Claro que comento: É absolutamente ridículo. Temos um plano individual para cada jogador. O Reyes segue, como todos os outros, um plano específico, com apoio de fisiologistas, nutricionistas... O treinador do México devia era sublinhar e agradecer ao FC Porto o facto de o Corona ter sido o melhor em campo, o Herrera ter feito um golo e o Layún uma assistência. A imprensa do México pode aproveitar as minhas palavras à vontade, não tem problema algum", frisou.

