E ao oitavo dia do mês de Outubro, com o Outono assinalado nos calendários, o Verão das temperaturas altas e o inferno dos incêndios continuam instalados no país. Às oito da manhã deste domingo, mais de 1600 homens estavam no terreno a acudir a 84 ocorrências, seis delas de grandes dimensões. E já há quatro meios aéreos a ajudar ao combate.

PUB

Dizendo não poder provar nada, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, disse à SIC que a probabilidade de existir mão criminosa em tanta ocorrência lhe parece cada vez mais evidente. “É a vontade de fazer arder”, desabafou.

O secretário de Estado deu o exemplo de um fogo em Marco de Canavezes que deflagrou de madrugada em quatro pontos distintos ao mesmo tempo. “Só pode ser para dificultar o combate inicial – porque aqui o combate pode ser muito eficaz, mas os meios são finitos”, explicou.

PUB

Os fogos na Sertã, em Óbidos e em Amarante foram dominados durante a madrugada, por volta das 4h30. Às primeiras horas da manhã, mantém-se o incêndio que deflagrou na Pampilhosa da Serra na passada sexta feira, merecendo maiores preocupações. Este incêndio está a ser combatido por mais de 560 operacionais, apoiados por 168 viaturas, continua a lavrar em seis frentes e há pelo menos três estradas nacionais que permanecem cortadas.

O incêndio que concentrava o segundo maior número de meios continua a desenvolver-se em Mortágua, onde o combate das duas frentes que lavram mobiliza mais de 320 homens apoiados por 100 veículos. Durante a madrugada, três bombeiros precisaram de receber assistência a ferimentos ligeiros. Este incêndio, que lavra desde o início da tarde de sábado, já levou à activação do plano municipal de emergência em Mortágua, e a precaução obrigou à retirada de pessoas de algumas habitações daquele concelho e do município de Anadia.

PUB

PUB