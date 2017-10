Em Setembro, Tomás Melo Gouveia e Vítor Lopes fizeram parte da equipa de Vilamoura que conquistou o Campeonato Nacional de Clubes – Solverde pela quarta vez nos últimos cinco anos; e depois constituíram a dupla de amadores no 11.º Portugal Masters, do European Tour. Amanhã, domingo, defrontam-se na final da Taça da Federação Portuguesa de Golfe – BPI, no Estela Golf Club, Póvoa de Varzim.

Tanto um como outro procuram o segundo título na competição. Vítor Lopes venceu em 2014, no Montado Hotel & Golf Resort, e Tomás Melo Gouveia ficou com o troféu o ano passado em Ribagolfe, pelo que é o detentor do título, procurando, além do mais, manter-se na posse dos dois majors nacionais, já que em Abril sagrou-se campeão nacional amador absoluto. O match será disputado em 36 buracos e a volta da manhã começa pela 8h30.

PUB

Na jornada de hoje, sábado, Tomás Melo Gouveia derrotou João Pedro Maganhinho nos quartos-de-final, por 2/1 (dois buracos de vantagem e um para jogar); e Lucas Lopes, também de Vilamora nas meias-finais, por 5/4. Já Vítor Lopes eliminou dois jogadores de Miramar, Daniel Rodrigues (Miramar), por 3/2, e João Maria Pontes, por 1up.

“Tenho jogado sólido, só não tenho metido muitos putts. As finais não se jogam, ganham-se, e é com essa mentalidade que encaro a jornada de amanhã. Se não fosse o Vítor como adversário, era outro”, afirmou Melo Gouveia.

PUB

Tomás Melo Gouveia © FILIPE GUERRA

“É muito agradável voltar à final”, afirmou por sua vez Vítor Lopes. “Nos últimos dois anos o meu jogo não esteve no seu melhor no match play, mas desta vez está afinado. Tenho jogado bem do tee ao green e metido putts importantes. Amanhã é para apostar com o Tomás, vou tentar jogar como quando jogamos juntos, o importante é que o título já pertence a Vilamoura, agora que ganhe o melhor nos 36 buracos.”

Mudança de atitude coloca Sara Gouveia na final, Sofia Barroso Sá é a adversária

Sara Gouveia © FILIPE GUERRA

A fase de stroke play não tinha corrido bem à campeã nacional de sub-18, Sara Gouveia. Por isso, resolveu fazer um ‘reset’ para a fase de match play. “Foi o factor psicológico, porque não se muda assim de um dia para o outro”, diz. “Entrei com uma atitude muito diferente, mais positiva, e o nível, consequentemente, também foi muito melhor.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A jogadora do Clube Laranjas, da Quinta do Lago, derrotou ontem Inês Pereira (Miramar) nos quartos-de-final, por 2/1; e hoje, nas “meias”, eliminou a detentora do título, Beatriz Themudo (do Oeiras Golf), após no 19.º buraco, o primeiro do ‘play-off’, depois de ter vencido também o 18.º e último buraco regulamentar para empatar a contenda.

Amanhã, joga a final com Sofia Barroso Sá, da Quinta do Peru, vice-campeã nacional de sub-14, que na fase de match play bateu Diana Pacheco (Paredes Golfe Clube) e Filipa Capelo (Associação Quinta do Lago). Será uma estreia na final para ambas, pelo que a vencedora será sempre inédita.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB