Um candidato socialista dizia que a “presença” de António Costa era “um estímulo”. E, na verdade, António Costa não foi fazer muito mais do que marcar presença na campanha autárquica em Beja e Évora, duas câmaras que o PS quer reaver, roubando-as ao PCP. Passou ligeirinho nas duas capitais de distrito do Baixo Alentejo, aonde foi participar em dois comícios entre socialistas já convencidos na intenção de voto, discursando sobre o que os socialistas, a nível nacional, fizeram pelas autarquias. Tudo sem nunca criticar ou sequer mencionar o PCP.

E esta foi uma obra difícil. É que tanto em Beja como em Évora a luta faz-se a dois e António Costa andou nesse equilíbrio precário de apoiar os candidatos do partido - para isso diz que os apoia “de forma incondicional” - , e de não ferir com gravidade os parceiros no Governo. "Aqueles que diziam que ele não viria a Beja, porque isso não era bom para a 'geringonça'… Aqui está o partido da tolerância”, disse Paulo Arsénio, candidato socialista. Este era um desejo dos socialistas que Costa cumpriu, mas arranjou uma maneira de andar a fazer campanha pelos bastiões comunistas, tal como tinha feito na sexta-feira em Setúbal, sem beliscar o orgulho dos parceiros.

O partido não poderá dizer que fez um pacto de não-agressão, fez um pacto de campanha não-agressiva ou, por outras palavras, tendo um Orçamento do Estado para negociar, a liberdade de Costa em campanha termina onde começam as câmaras do PCP e isso foi evidente nas acções de campanha, que não passaram pela rua, pelas acções de contacto com a população, mas apenas por ambientes controlados, cheios de militantes e simpatizantes do PS.

Nos dois discursos – o de Beja bastante curto – Costa pediu mais “força ao PS” e até referiu que não está nestas eleições só “para defender as câmaras já ganhas”. O objectivo é o de lutar em cada freguesia, município, para que o PS continue a ser o partido com mais câmaras e, por isso, com a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas essa frase, dita em Beja, serve também para dizer, mesmo que de forma indirecta e sem nunca o dizer preto no branco, que quer ganhar câmaras ao PCP, num distrito onde os comunistas e socialistas dividem as presidências dos municípios, oito para o PCP, seis para o PS.

Costa é por estes dias, e por força das circunstâncias, um primeiro-ministro que se passeia pelo país como secretário-geral do PS. Mas isso não quer dizer que passe a fazer mais discursos desligados da acção do Governo ou das condicionantes que tem no executivo, dependente do voto dos partidos de esquerda. Nos dois concelhos, coração do Alentejo e do poder do PCP, Costa compareceu, Costa falou, Costa elogiou os candidatos e autarcas do PS, mas não criticou a gestão autárquica que nestas terras se faz pelas mãos do PCP. Isso ficou a cargo dos candidatos socialistas, para quem o apoio do líder traduziu-se mais no elogio da acção do Governo do que nas críticas, que não fez, ao partido que governa Beja e Évora.

Nos dois concelhos, Costa pediu “mais força para o PS”, para que a “mudança” dos “últimos dois anos “não fique a meio caminho”. “Temos metade do caminho ainda por percorrer e, para percorrer a metade que falta, é necessário agora dar força ao PS para dar continuidade a esta mudança de política que iniciámos há dois anos”, disse em Beja. Em Évora, num palco montado no jardim público, repetiu a fórmula, defendendo que “ninguém tem dúvidas de que Portugal está melhor. Factos são factos e a realidade desmente todos os dias o discurso da oposição sobre o estado do nosso país”.

O guião usado nas duas localidades foi tirado a papel químico. Nos dois discursos aos militantes do PS, Costa usou a acção no Governo, dizendo que os candidatos “podem contar com o PS a nível nacional”. E, para cimentar a ideia, falou das várias medidas que têm sido aplicadas nos distritos e das que vai pôr em prática. Alqueva em primeiro e em lugar central.

Em Beja lembrou a conclusão das obras de recuperação do IP2 – “obras que estiveram paradas durante quatro anos”, lembrou -, a construção da A26, que sai de Sines e estava previsto chegar a Espanha, e que será a única auto-estrada que passará por Beja, a aprovação em Conselho de Ministros de um contrato de investimento da AeroNeo, para o aeroporto de Beja.

Em Évora prometeu a conclusão do Hospital Central do Alentejo e da linha ferroviária que ligará a região a Espanha. “Sempre que o PS esteve no Governo, nunca esqueceu Évora e sempre contribuiu para mudanças significativas no desenvolvimento deste distrito”, defendeu.

Ao contrário do secretário-geral do partido, os candidatos não pouparam nas críticas aos adversários. A luta, tanto em Beja como em Évora, é viva entre os dois partidos e enraizada em anos de luta contra a ditadura. Passados mais de 40 anos, o peso da história ainda é grande e foi talvez por isso que há quatro anos os socialistas perderam as duas câmaras para históricos autarcas comunistas que migraram de concelhos vizinhos - João Rocha, de Serpa para Beja, e Carlos Pinto de Sá, de Montemor-o-Novo para Évora. Quatro anos volvidos, nos dois concelhos, o PS quer retomar o poder e, para isso, os candidatos carregaram nas críticas aos presidentes actuais.

Em Évora, a candidata Elsa Teigão, arrasou o trabalho do comunista. ”Os últimos quatro anos com a CDU foram uma desilusão para muitos e foram com certeza um desastre para todos. Foram anos em que a CDU mumificou Évora. Assistimos a um regresso ao passado”, disse. Évora ainda está sob a alçada do programa de ajustamento, por causa da dívida, e a autarca não tem dúvidas em dizer que “80% da dívida é culpa do PCP”. Por aqui a disputa é renhida, uma vez que o ex-presidente da câmara, José Ernesto, foi condenado por peculato, tendo encurtado o mandato. O substituto, Manuel Melgão, que acabaria por perder as eleições de 2013, acredita, em conversa com o PÚBLICO, que aqui o facto de a "geringonça" existir “não é boa nem é má": "Não entra na campanha, porque o desgaste do PCP é natural”.

Em Beja, o ambiente é menos crispado, apesar de a diferença entre os dois partidos ter sido de apenas 300 votos em 2013. Paulo Arsénio diz, no entanto, que a postura do PCP em relação à solução do Governo é a de “ter um pé fora e outro dentro. Um na solução e outro no protesto”, jogando consoante as coisas “correm bem ou mal”.

Neste domingo, Costa passou de fugida pelo Alentejo, sem campanha porta-a-porta, arruadas ou contactos com população. Fez três comícios, terminando com um em Portalegre, num pequeno largo numa zona residencial da cidade.

E se por aqui não andou em força, nesta segunda-feira promete fazer apenas uma visita, mas em força a um concelho presidido pelo PCP, que tem sido notícia pelas acções de outro candidato, Loures. É que para ganhar estas autárquicas, é preciso “genti con repichuchi”, como lhe escreveu a comitiva barranquenha em Beja.

