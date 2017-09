Éder garante vitória do Lokomotiv nos descontos

Um golo de Éder, já em período de descontos, garantiu ao Lokomotiv de Moscovo a vitória no terreno do FK Rostov, em jogo da 11.ª jornada do campeonato da Rússia. Com este triunfo, a formação moscovita subiu à vice-liderança da prova.

PUB

Com Manuel Fernandes na equipa titular, o Lokomotiv defrontava um adversário que ocupa o 5.º lugar e o experiente técnico Yuriy Semin colocou Éder em campo no minuto 77, no lugar de Aleksei Miranchuk. A alteração acabou por resultar e o avançado português acabaria por ser a figura da partida ao fazer o único golo do jogo no 93.º minuto.

Com esta vitória, o Lokomotiv subiu ao segundo lugar, somando agora 23 pontos.

PUB

PUB

PUB