Domingão português com vitória dinamarquesa

O dinamarquês Lucas Bjerregaard venceu ontem de forma categórica o 11.º Portugal Masters, na melhor edição de sempre por parte de jogadores portugueses no palco permanente do torneio, o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura. Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, empatados no quinto lugar, pulverizaram a anterior melhor marca nacional – o 16.º posto de Ricardo Santos em 2012.

O melhor resultado na última volta pertenceu Bjerregaard e Melo Gouveia, ambos com 65 pancadas, 6 abaixo do par-71. Líder para a última volta com a vantagem mínima sobre o sul-africano George Coetzee, o escandinavo somou 264 pancadas(- 20), acabando por ganhar com uma margem de quatro shots sobre o vice-campeão, o escocês Marc Warren. Os ingleses Graeme Storm e Eddie Pepperell foram terceiro, com 269 (-15).

Para o português, permitiu-lhe descolar dos 11 jogadores com quem partilhava o 20.º lugar rumo ao top-5. Gouveia chegou mesmo a pensar no primeiro lugar, quando fez uma série de birdie-eagle nos buracos 11 e 12. “Estava a meter bons putts e vi que tinha hipóteses de subir na tabela e se calhar tentar sair daqui com a vitória. Acabou por não acontecer, porque comecei o dia bastante atrás”, disse.

Quanto a Lima, que estava no quinteto dos 12.ºs para os últimos 18 buracos, finalizou com 67. Ambos somaram 270 pancadas, 14 abaixo do par, facturando cada um €77,400 euros de prémios. “Andei sempre à procura de melhorar, hoje [ontem] podia ter feito mais um ou dois birdies, mas não me posso queixar. Não é fácil e foi fantástico. E foi bom para Portugal e para o povo português termos conseguido dois resultados assim”, afirmou.

Para Lucas Bjerregaard, de 26 anos, 387.º no ranking mundial, esta foi a primeira vitória individual no European Tour, pela qual recebeu um prémio de €333.330 euros subindo de 114.º para 47.º na Race to Dubai, a ordem de mérito do circuito, que reflecte os ganhos monetários dos jogadores. Nesta tabela, Gouveia subiu de 133.º para 114.º, com um total de €266,35,e Lima de 176.º para 145.º, com €164,607.

“Foi obviamente um dia de nervos para mim, pelo que é uma óptima sensação sair no topo”, disse o dinamarquês, que sucede na lista dos vencedores ao irlandês Padraig Harrington (acabou no quarteto dos 25.ºs). “Estava a ser um ano mau para mim, e sabia que tinha de ter uma par de boas semanas para manter o cartão. Mas ganhar aqui, muda tudo para mim”, acrescentou.

