Tweet sobre menstruação e golpe de Estado custa coroa à Miss Turquia

Itir Esen foi coroada Miss Turquia 2017 na quinta-feira. Mas a jovem de 18 anos ficou com o título durante apenas algumas horas, depois de um tweet partilhado em Julho ter vindo novamente a público.

Por volta do dia 15 de Julho, dia em que se celebrou um ano da tentativa de golpe de Estado por parte do exército turco, Esen decidiu recordar o momento com a sua menstruação: “Estou a ter o meu período esta manhã para celebrar o dia 15 de Julho, o dia dos mártires. Estou a celebrar o dia a sangrar em representação do sangue dos nossos mártires”, escreveu, referindo-se às quase 250 pessoas que morreram durante o levantamento militar que foi combatido na sua maioria pelos civis. O Presidente turco, Recep Erdogan, costuma referir-se também às pessoas que perderam a vida a combater o golpe de Estado como mártires.

Mas a ligação entre a menstruação de Esen e os mártires turcos não caiu bem na organização do concurso de beleza. Segundo dá conta a BBC, os organizadores consideraram o tweet “inaceitável” e decidiram descoroar a vencedora.

“Lamentamos informar que o tweet foi publicado por Itir Esen. Não é possível para a Organização Miss Turquia promover este tipo de publicações, quando se pretende apresentar a Turquia ao mundo e contribuir para a sua imagem”, afirmaram os organizadores num comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Esen utilizou depois o Instagram para explicar que o que escreveu não tinha qualquer tom político: “Quero dizer que sou uma miúda de 18 anos. Eu não tive intenções políticas ao partilhar este post”, escreveu, acrescentando que foi educada “com o respeito pela pátria e pela nação”, pedindo também desculpa pelo “mal-entendido”.

A coroa passa assim para Asli Sumen, que ficou em segundo lugar, que vai agora representar a Turquia na competição para a Miss Mundo que se irá realizar na China.

