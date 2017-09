Irão testou com sucesso míssil de médio alcance

O Irão anunciou que testou com sucesso um míssil de médio alcance. Não foi divulgado o local do lançamento, apenas que atingiu uma altura de dois mil quilómetros.

Na terça-feira, nas Nações Unidas, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o programa de mísseis iraniano e o acordo de 2015 que suspendeu o programa nuclear de Teerão. Na sexta-feira, o Presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o seu país iria aumentar o seu poder militar como estratégia de "dissuasão".

O míssil Khoramshahr que terá sido testado foi mostrado numa parada militar na sexta-feira em Teerão. Tem capacidade para transportar várias ogivas, segundo a televisão estatal Press TV.

Os EUA anunciaram novas sanções contra o Irão em Junho devido ao programa de mísseis balísticos de Teerão e ao que diz ser o apoio do Governo iraniano a operações terroristas.

Washington já tinha avançado com sanções quando o Irão testou um míssil balístico em Janeiro. Diz que estes lançamentos violam o espírito do acordo internacional de 2015 (entre o Irão e seis países) para limitar o programa nuclear a troco de um alívio das sanções que durante anos estrangularam a economia do país.

No dia 15 de Outubro Trump vai anunciar ao Congresso a sua decisão sobre o acordo com o Irão, de que o seu antecessor, Barack Obama, foi um dos principais impulsionadores. Vai dizer se acredita que o Irão cumpriu o que estava estipulado no acordo e se os EUA devem continuar a cumprir a sua parte — já disse que a sua decisão está tomada, mas só nesse dia a irá anunciar.

Na ONU, Trump incluiu o Irão no "pequeno grupo de regimes trapaceiros" cujos governos se regem pela "morte e destruição" — concluiu que o acordo com o Irão era um "embaraço" para os EUA.

Rouhani respondeu referindo-se ao "trapaceiro novato na política internacional" e referiu-se ao discurso de Trump como "ignorante, absurdo e de uma retórica odiosa".

