Ficamos para 2022?

O problema de Theresa May é querer reflectir uma série de posições políticas que são inconciliáveis. Qual é a cor do arco-íris? O discurso de May em Florença tentou pintar-se dessa cor que não existe - nem pode existir. A cor é filha da indecisão e da vontade de agradar a todos. Politicamente é a cor da incompetência.

Para Nigel Farage o discurso foi um acto de traição ao resultado do referendo. Para os trabalhistas May não disse nada de novo. Até fantasiosa conseguiu ser, ao falar do período de transição como se já tivessem sido combinado com a União Europeia.

O erro de May é o erro da gula: ela quer os benefícios económicos de fazer parte da União Europeia sem obedecer às condições dessa parceria. Quer ser sócia mas só para os lucros. O apelo à criatividade da UE, que era hilariante na boca de David Davis torna-se absurdo na boca de May.

Estarão mesmo a pedir à UE que invente uma nova relação política só para o Reino Unido? É o Reino Unido que vai sair da UE. Não foi a UE que expulsou o RU. Nas palavras de May, o RU nunca se sentiu bem na UE. Mas quer que a UE faça tudo para o RU se sentir fora da UE? Está certo.

Empurrando a saída propriamente dito para Março de 2022 May está a querer prolongar os prazos de maneira a poder afastar-se pessoalmente das consequências negativas do Brexit. Os conservadores ficaram com ela depois das eleições para ser ela a tratar do Brexit antes de decidirem quem a vai substituir. Pois ela agora quer ficar mais tempo. Em que ficamos?

