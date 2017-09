China vai limitar exportação de petróleo para a Coreia do Norte

A China anunciou que vai limitar a exportação de petróleo para a Coreia do Norte a partir de 1 de Outubro, de acordo com as sanções do Conselho de Segurança da ONU para pressionar o Governo de Kim Jong-un a deixar o programa de desenvolvimento de armas nucleares.

O Ministério do Comércio chinês também vai proibir as importações de têxteis norte-coreanos, lê-se no comunicado divulgado este sábado.

A China é o principal aliado comercial de Pyongyang, tendo sido também um aliado político. Porém, nos últimos meses em que Kim acelerou o programa nuclear e o programa de mísseis, Pequim aceitou as sanções contra a Coreia do Norte decididas na ONU.

No dia 3 de Setembro a Coreia do Norte reealizou o sexto ensaio nuclear tendo dito que usou uma bomba de hidrogéneo. No campo dos mísseis, fez ensaios com mísseis balísticos intercontinentais que, segundo Pyongyang, podem chegar a território dos EUA.

