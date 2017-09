China suspeita de explosão na Coreia do Norte, Coreia do Sul diz que foi sismo

A China detectou neste sábado um sismo na Coreia do Norte de magnitude 3,4 na escala de Richter, “suspeitando de explosão”. O sismo fez aumentar os receios de que Pyongyang tenha feito mais um teste com uma bomba nuclear.

PUB

Num comunicado, o departamento chinês responsável pela detecção de sismos disse que foi registado um sismo à superfície por volta das 9h30 (hora de Lisboa).

Outros sismos na Coreia do Norte foram provocados por testes nucleares. O mais recente deles aconteceu Setembro e fez aumentar a tensão no Sudeste Asiático.

PUB

O sismo foi detectado em Kilju, na província de Hamgyong, onde se situa o local de testes nucleares Punggyeri, de acordo com a agência meteorológica da Coreia do Sul.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas segundo esta agência, a primeira análise dos dados referentes ao sismo mostra que ele é de origem natural já que não foram detectadas ondas sonoras específicas de sismos causados por actividade humana.

A Xinhua, agência noticiosa chinesa, disse que o epicentro do sismo era a 50 km do local do sismo de 3 de Setembro, que se verificou depois ter sido originado pelo sexto ensaio nuclear da Coreia do Norte, o mais forte até então.

Não houve ainda uma reacção imediata do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Ri Yong Ho, que está neste momento em Nova Iorque onde participa na abertura da Assembleia Geral. Na quarta-feira, o ministro avisou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, poderia considerar fazer um ensaio nuclear a uma escala sem precedentes no oceano Pacífico.

PUB

PUB