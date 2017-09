Miguel Oliveira conquista pole position no Grande Prémio de Aragão

O português Miguel Oliveira (KTM) conquistou este sábado a pole position da corrida ds Moto2 do Grande Prémio de Aragão, 14.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, que se realiza este domingo em Alcañiz, Espanha.

Oliveira rodou na sua melhor volta na qualificação em 1m53,736s e alcançou a sua segunda pole da temporada - após a do GP da Argentina -, pelo que vai partir na fila da frente ao lado do italiano Mattia Pasini (Kalex) e do espanhol Alex Márquez (Kalex), enquanto o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do Mundial, arranca da quarta posição.

A pole só foi confirmada depois de, num primeiro momento, ter sido indicado que a volta mais rápida do piloto de Almada tinha sido cancelada por ter excedido os limites da pista, mas a informação foi corrigida posteriormente, uma vez que a volta cancelada, a 15.ª, não foi a melhor de Miguel Oliveira. O tempo de referência foi conseguido na 16.ª.

O piloto luso foi 21 milésimos de segundo mais rápido do que Pasini, enquanto Márquez rodou apenas 71 milésimos mais lento. A diferença para Morbidelli foi pouco mais de um décimo.

Depois da queda no Grande Prémio de San Marino, Oliveira chega ao Grande Prémio de Aragão como quarto classificado do campeonato do mundo, com 141 pontos, menos 14 do que Márquez, terceiro classificado. Morbidelli lidera com 223 e o suíço Thomas Luthi (Kalex) é terceiro com 214.

A corrida está marcada para as 11h20 deste domingo (SPTV5).

Em MotoGP, o italiano Valentino Rossi (Yamaha) conseguiu a terceira posição, 23 dias depois de ter sofrido fractura de tíbia e perónio da perna direita, enquanto o espanhol Maverick Viñales vai sair da pole e o seu compatriota Jorge Lorenzo (Yamaha) arranca da segunda posição.

O espanhol Marc Márquez (Honda) e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que partilham a liderança do Mundial da categoria rainha, fizeram o quarto e o sétimo tempo, respetivamente.

