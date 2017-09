Desportivo de Chaves vence pela segunda vez consecutiva

O D. Chaves somou neste sábado o segundo triunfo consecutivo na I Liga e ascendeu provisoriamente à oitava posição da classificação. Bressan, aos 40’, e Djavan, aos 68’, fizeram os dois golos da vitória dos flavienses (2-0).

PUB

No Estádio António Coimbra da Mota, as duas equipas beneficiaram de oportunidades para marcar na primeira parte, mas foram os transmontanos que abriram o marcador, com um golo do médio brasileiro Renan Bressan.

A vantagem tranquilizou a equipa comandada por Luís Castro, que na última jornada tinha vencido pela primeira vez na prova, e no segundo tempo Davidson obrigou Moreira a uma grande defesa. Pouco depois, Pedro Tiba assistiu Djavan que fixou o resultado final em 2-0, favorável aos forasteiros.

PUB

Com esta vitória, o D. Chaves abandonou o penúltimo posto e ocupa o oitavo lugar com sete pontos, enquanto o Estoril caiu para a 15.ª posição com seis pontos.

PUB

PUB