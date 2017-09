Uma livraria de design em português (do Brasil)

É um dos projectos de génese do Museu do Design e da Moda (Mude), e deve ganhar corpo quando terminarem as obras do seu edifício. Mas entretanto, ainda com o Mude Fora de Portas, o museu terá uma livraria de design – de design que fala português.

No âmbito da exposição Brasil Hoje, o curador Frederico Duarte fez questão de ter um espaço para vender e divulgar livros sobre a sua disciplina. A ideia é inspirada na livraria que o programador e curador Miguel Wanschneider instalou na Culturgest, “uma livraria enquanto acto curatorial e acto social": "Tipo Arca de Noé, trazer livros essenciais sobre design brasileiro para Portugal”, explica o curador e investigador.

Dos títulos presentes, recomenda duas obras distintas mas essenciais no que considera ser o discurso sobre design: “Design Para um Mundo Complexo, de Rafael Cardoso, que acho que é o melhor livro sobre design escrito em língua portuguesa, e Amamentação e o Desdesign da Mamadeira [de Cristine Nogueira Nunes], uma polémica sobre os biberons e a industrialização da amamentação e o papel dos designers nesse processo”.

No total estarão disponíveis 49 títulos, fruto de uma parceria inédita com Fnac, que traz sobretudo obras que não são facilmente acessíveis em Portugal, de catálogos a monografias a simples histórias. O objectivo é chegar a profissionais e estudantes que, devido aos trâmites burocráticos e às taxas alfandegárias, estão mais longe do que fazem e pensam os designers e académicos do design brasileiros.

