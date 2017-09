Médicos avançam para greves

Os sindicatos médicos anunciaram nesta sexta-feira que vão realizar greves rotativas por regiões em Outubro e uma paralisação nacional em Novembro.

As greves regionais começam em 11 de Outubro na região norte, seguindo-se a região centro em 18 de Outubro e a região sul em 25 de Outubro. A paralisação nacional está marcada para 8 de Novembro.

O anúncio foi feito pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) à saída de uma reunião negocial no Ministério da Saúde.

Os sindicatos médicos têm estado em negociações com o ministério em várias matérias, avisando várias vezes que, se a postura do Governo se mantivesse, avançariam para uma nova greve nacional depois das eleições autárquicas, que seria a segunda num ano, depois da paralisação de Maio.

Em causa estão sobretudo três medidas, como a redução da lista de utentes por médico de família, que actualmente se situa nos 1900 utentes por médico, enquanto os sindicatos pretendem regressar a um máximo de 1500.

A limitação do trabalho suplementar a 150 horas anuais, em vez das actuais 200, e a imposição de um limite de 12 horas de trabalho em serviço de urgência são outras das matérias essenciais para os sindicatos e que já estiveram na origem da greve de Maio.

No final da reunião, o secretário de Estado da Saúde Manuel Delgado disse que o Governo "está convicto que é possível" apresentar uma proposta aos médicos "que possa aproximar posições" e evitar a greve.

Manuel Delgado afirmou aos jornalistas que houve dois temas que foram acordados na reunião de sexta com os dois sindicatos médicos.

Um prende-se com a redução de 200 horas para 150 horas anuais obrigatórias de trabalho extraordinário. Assim, a partir de Janeiro do próximo ano, os médicos passarão a ter de cumprir apenas as 150 horas.

Outro dos temas acordados tem a ver com a reposição das majorações pelas horas de qualidade, feitas durante a noite, uma reposição que começará a partir de Abril do próximo ano.

Segundo o secretário de Estado, “há dois pontos que não foram objecto de consenso”. Um deles é a redução do trabalho de urgência das 18 horas semanais para as 12 horas e o outro a redução da lista de utentes por medico de família, que os sindicatos médicos pretendem que passe dos 1900 para os 1500.

Manuel Delgado adiantou que o ministério tem de estar atento a estas questões e analisar a repercussão que terá nos doentes, considerando que “está em causa o interesse público”.

Em declarações aos jornalistas, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou que, face à inflexibilidade do ministério da Saúde, “não resta outro caminho que não seja o da greve.” “Fomos arrastados e empurrados pelo Governo para esta situação”, acrescentou.

Já Mário Jorge Neves, vice-presidente Federação Nacional dos Médicos (FNM) afirmou que “as aberturas do Governo para negociar foram apenas pontuais”. Jorge Neves disse ainda que, face à posição do Executivo, “não ir para greve revelaria uma falta de sensatez” das duas forças representantes dos profissionais que “seria um suicídio sindical”.

