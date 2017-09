Mãe de criança atropelada por comboio é suspeita de crime

A Polícia Judiciária anunciou a detenção da mãe da criança de dois anos e meio atropelada nesta quinta-feira por um comboio na linha ferroviária da Beira Alta, nas proximidades do apeadeiro de Sobral da Serra, concelho da Guarda. A progenitora é suspeita do crime de exposição ao perigo ou abandono.

PUB

“Tem 23 anos de idade e vai agora ser presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coacção”, revela a Polícia Judiciária. Segundo as autoridades apuraram, já não era a primeira vez que a mulher, que está desempregada, grávida e vive do rendimento social de inserção, negligenciava a criança. O menor "desaparecia frequentemente de casa e era encontrado a mais de 300 metros, junto a estradas com grande movimento", conta uma fonte conhecedora do caso. "Ficava entregue à sua sorte", acrescenta.

A criança morava com a mãe e com o seu novo companheiro, actualmente a trabalhar em Espanha, numa habitação situada a escassas três dezenas de metros da linha de comboio e a 80 metros do apeadeiro de Sobral da Serra.

PUB

PUB

PUB