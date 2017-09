Fim-de-semana com temperaturas que podem chegar aos 30 graus

O primeiro fim-de-semana de Outono vai ser marcado em Portugal continental por alguma nebulosidade, vento fraco e temperaturas máximas a variar entre os 20 e os 30 graus Celsius, adiantou hoje o meteorologista Bruno Café.

PUB

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse que para esta sexta-feira, dia em que começa o equinócio de Outono, está previsto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade em especial nas regiões montanhosas.

“Para o fim-de-semana não vai haver grandes alterações. Está previsto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade em especial nas regiões montanhosas, vento fraco no litoral oeste e moderado nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal", disse. Segundo Bruno Café, está prevista também uma pequena subida das temperaturas mínimas nas regiões montanhosas e descida da máxima na região norte. "No domingo poderão ocorrer aguaceiros no final do dia na região norte", salientou.

PUB

De acordo com o meteorologista, durante o fim-de-semana, as temperaturas vão ser mais elevadas no Alentejo, em especial no interior, devendo chegar aos 30/31 graus Celsius e na região Vale do Tejo entre 27 e 30 graus.

No Interior Norte, as temperaturas máximas vão variar entre os 26 e os 28 e no litoral norte e centro entre 20 e 25 graus. "Não haverá grandes alterações até domingo, mas na segunda-feira devido a uma passagem de uma superfície frontal fria já vamos ter um aumento da temperatura mínima e uma descida da máxima", acrescentou.

O equinócio de Outono começa nesta sexta-feira às 21h02 em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira e às 20h02 na Região Autónoma dos Açores, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa. Esta estação prolonga-se até ao próximo Solstício que ocorre no dia 21 de Dezembro às 16h28 em Portugal continental.

Protecção ao sol

O arquipélago da Madeira apresenta hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), enquanto o continente está com níveis elevados, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto, todas as regiões do continente estão com risco elevado, com excepção de Braga e Viana do Castelo bem como o arquipélago dos Açores, que estão com níveis moderados.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. No caso de risco moderado são aconselhados óculos de Sol e protector solar.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na Madeira, prevê-se períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em geral fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas e até ao início da manhã e vento moderado de nordeste. No Funchal as temperaturas vão variar entre 21 e 27 graus celsius.

Para os Açores prevê-se céu muito nublado, períodos de chuva, passando a aguaceiros que poderão ser fortes, possibilidade de trovoadas e vento sudoeste muito fresco a forte com rajadas até 80 quilómetros por hora.

Em Ponta Delgada (ilha de São Miguel) as temperaturas vão oscilar entre 20 e 25 graus, em Angra do Heroísmo (Terceira) entre 20 e 26 e em Santa Cruz das Flores (ilha das Flores) entre 21 e 25.

PUB

PUB