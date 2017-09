Teixeira Lopes denuncia que há imóveis recuperados pela Porto Vivo que estão no alojamento local

João Teixeira Lopes está de olho na especulação imobiliária na cidade do Porto e ontem andou pela Baixa a mostrar o que está a acontecer com a intervenção realizada pela Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) Porto Vivo, aproveitando para denunciar alguns casos de imóveis que foram recuperados e que não estão a ser disponibilizados para rendas acessíveis.

Segundo candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, “há prédios que foram vendidos pela SRU para a pura especulação, com preços elevadíssimos”. Isto acontece, porque, contou João Teixeira Lopes, “os proprietários não os conseguiram vender os imóveis, optando por os colocar nas plataformas digitais como a Airbnb e Booking, o que é um contra-senso porque a Sociedade de Reabilitação Urbana deveria ser um instrumento que a câmara dispõe para travar a especulação imobiliária”.

Logo no início da acção de campanha, Teixeira Lopes mostrou os imóveis que foram recuperados pela SRU e que foram entretanto vendidos. Os prédios ficam na Rua de Mouzinho da Silveira que, disse o candidato, “está a sofrer hoje uma intensíssima especulação imobiliária”. Revelou também que os preços que estão a ser praticados nesta zona “subiram 146% nos últimos dois anos” e referiu que os “prédios em causa deveriam estar a ser utilizados para rendas acessíveis”.

