E no dia 2, reencontro de irmãos…

Nas autárquicas mais concorridas das últimas três décadas em Oeiras, ninguém espera maiorias absolutas. “Quem quer que ganhe irá ter dificuldades em governar sozinho e terá que fazer entendimentos, mas para isso é preciso que haja cedências de parte a parte”, antevê o candidato do PS, Joaquim Raposo.

Nada de novo no concelho, aliás: desde a sua primeira eleição, em 1985, Isaltino Morais convidou todos os vereadores eleitos a assumirem pelouros e Paulo Vistas seguiu-lhe o exemplo. Nem todos aceitam. Há quatro anos, Vistas apenas contou com o PSD, o seu partido de origem. E depois de 1 de Outubro, a situação pode ser ainda mais caricata: a maioria pode ser constituída por vereadores de diferentes listas, mas todos oriundos do mesmo partido. Ou seja, no dia 2 pode haver um reencontro de irmãos social-democratas. A questão é saber com quem.

Tendo em conta o histórico dos resultados e as sondagens conhecidas, há quatro candidaturas com fortes possibilidades de eleger vereadores: o movimento Isaltino Oeiras de Volta, a IOMAF de Paulo Vistas, a coligação de direita Oeiras Feliz, o PS e a CDU. As três primeiras têm raízes no PSD.

Se Paulo Vistas vencer, conta com todos, mas não revela se ele próprio assume o mandato caso não ganhe. Isaltino acredita que ganha e diz que ficará na autarquia mesmo que não vença, mas não revela se assume responsabilidades executivas nesse cenário. Ângelo Pereira fica e aceita pelouros em qualquer caso, assim as negociações corram bem.

“O PSD neste município tem garantido a governabilidade e a estabilidade. Se ganharmos, vamos convidar todas as forças políticas para formarem o executivo. Temos candidatos com muita experiência, presidente, ex-presidentes, será um executivo de luxo caso todos aceitem as suas responsabilidades. Noutro cenário, terá de haver um encontro de projectos, mas estamos disponíveis para assumir responsabilidades como sempre fizemos”, afirma o candidato da coligação de direita.

Paulo Vistas recusa ser tão claro: “Prognósticos e cenários só no dia 1 de Outubro”. O actual presidente garante que o seu movimento assumirá as responsabilidades que os eleitores lhe derem, deixando entreaberta a porta para uma coligação até com Isaltino, mas sem se comprometer pessoalmente.

A maioria, no entanto, poderá não ser monocolor. Joaquim Raposo afiança que, se não vencer as eleições, ele próprio não aceitará pelouros, mas “os camaradas do PS poderão fazê-lo se for preciso assegurar a governabilidade”. Tudo em aberto, portanto.

Neste contexto de geografias variáveis, há ainda outra via para uma “geringonça” de uma só cor política. É que Sónia Gonçalves, a quarta candidata da área do PSD, também está disposta a aceitar cargos. Desde que seja nas suas condições. E desde que seja eleita, claro está.

A antiga adjunta de vereação de Vistas e que antes tinha estado no projecto de Isaltino surpreendeu ambos, primeiro ao recusar integrar estes projectos, e depois com a sua candidatura própria. “Quando o Isaltino me convidou para a união de freguesias de Algés e Dafundo, ficou muito claro na minha cabeça que nem o projecto de um nem o do outro me aliciavam”, conta ao PÚBLICO esta jurista de 43 anos, “católica, mãe de família, oeirense de gema”.

A número um da lista “É por aqui, Oeiras” avançou com meios próprios, recusou apoios financeiros e foi para a rua com meia dúzia de pessoas. Porque “Oeiras precisa de uma mulher para finalmente arrumar a casa”. Arrumar e limpar? “Eu sou deputada municipal, mas não sei o verdadeiro estado da autarquia. Por isso, a primeira coisa que farei se for eleita é uma auditoria à câmara”, garante. Suja, diz ter sido a campanha e a guerra entre os dois principais candidatos. E a cidade: “Há lixo por todo o lado, há baratas, há ratos, precisamos de uma vez por todas de pôr a nossa casa limpinha”.

