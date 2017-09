Catarina Martins quer "impor a maior derrota de sempre à direita"

A coordenadora do BE, Catarina Martins, pediu na noite de quinta-feira um crescimento do partido nas eleições de 01 de outubro, fator determinante para "impor a maior derrota de sempre à direita em autárquicas", ala política que diz estar "esfrangalhada".

No comício da campanha autárquica desta noite, em Aveiro, Catarina Martins afirmou que, nas eleições legislativas de 2015, foi o crescimento do BE o "fator determinante para derrotar a direita" e a "surpresa que mudou a política".

"E é o crescimento do Bloco de Esquerda nestas autárquicas que vai ser determinante para impor a maior derrota de sempre à direita em eleições autárquicas porque quem só soube prejudicar o país, só merece ser derrotado", pediu.

De acordo com Catarina Martins, há "hoje uma direita que no país, como nas autarquias, está desesperada, está esfrangalhada", dando o exemplo da "coisa ridícula de quem só soube aumentar impostos vir prometer que agora nas autárquicas é que vai descer impostos".

"Temos a necessidade imperiosa de derrotar esta direita para termos um projeto de concelho que responda pela vida das pessoas", justificou.

Esse projeto pelas pessoas, segundo a líder bloquista, só "pode ser feito com o crescimento do BE nestas eleições".

"Pensem bem, nas eleições legislativas, o país deparava-se um pouco num impasse em que não percebia qual seria a solução. Tínhamos uma direita que destruiu o país a prometer que queria destruir ainda mais e um PS que via o país a ser destruído e que dizia que, se calhar, está bem, destruir, mas mais devagarinho", observou.

A líder do BE recordou que, "mesmo perante duas escolhas que eram tão frágeis houve uma solução que derrotou a política de direita".

"Está quase tudo por fazer, bem sei. Mas, sabem que temos um país diferente", garantiu.

Para Catarina Martins, o voto útil nas eleições autárquicas é no partido que lidera.

"O BE está a fazer a diferença no país, vai fazer a diferença em Aveiro", prometeu, no final do discurso.

Nas eleições autárquicas de 01 de outubro, são candidatos à Câmara de Aveiro o atual presidente da Câmara, Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM), Manuel Oliveira de Sousa (PS), Nelson Peralta (Bloco de Esquerda), Miguel Viegas (CDU) e Jorge Morais (PAN).

