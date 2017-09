Guerra nuclear no horizonte?

Nas Nações Unidas, perante quase duzentos países, nunca um presidente dos EUA tinha proferido um discurso tão violento e belicista como fez Donald Trump. E também desde a Guerra Fria. A linguagem feroz usada - "A Coreia do Norte deve ser totalmente destruída! -,é quase tão censurável e errática, quanto o insano e criminoso líder norte-coreano, que lança mísseis, como pedras 'arremessadas por fisgas.

As frases incendiárias lançadas por Trump não pré-figuram tempos de progresso. Ao invés, urge bom senso (que Trump não tem), adoptando-se estratégias político diplomáticas, já! Esta espiral de violências pode resultar num cenário jamais sentido, de muitos milhões de mortos. É revelador que Israel, possuidor de bombas nucleares (não lhe acontece nada...) e tendo negado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, pela voz do chefe do seu governo, tenha aplaudido a agressiva retórica trumpista. Trump gastará para reforço militar 700 mil milhões de dólares. Que desperdício.

Na ONU, durante a sua oratória, nem uma palavra sobre as atrocidades e limpeza étnica cometidas ao martirizado povo rohingya da Birmânia, nem acerca das alterações climáticas, que nega, apesar das tempestades que se abateram sobre os EUA, provocando catástrofes.

Em contraponto, o secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um discurso clarividente. (Como português senti emoção, orgulho e gratidão pelas palavras apropriadas do nosso compatriota Guterres). Pediu pontes diplomáticas e uma solução política que promova a paz. Oxalá tenha eco!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Campanhas eleitorais

Está ao rubro a campanha destas eleições autárquicas, o que é natural pois já temos muitos anos de prática de democracia. Mas há um pormenor que gostava de entender: de onde vem o dinheiro que suporta a campanha de certos concorrentes, mesmo que sejam suportados por partidos políticos? Mas muitos concorrentes até são por movimentos acabados de registar. De onde vêm os fundos para almoços e jantares para quem quiser aparecer, acompanhados por concertos musicais e outras animações?

O número e tamanho de cartazes espalhados pelos municípios e freguesias, as canetas, camisolas, e outras ofertas além dos milhares de folhetos distribuídos por “equipas” ou colocados com o correio nas caixas do correio…

Mesmo com a quotização dos militantes em dia, as despesas da manutenção das forças partidárias são bastante elevadas, agora acrescidas destas pontuais que alguns concorrentes exibem como se todos fossem milionários.

Maria Clotilde Moreira, Algés

