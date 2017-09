O que é que Kim chamou a Trump? Nem os americanos perceberam à primeira

Nos últimos dias, a atenção dos utilizadores de redes sociais que estão preocupados com os acontecimentos à escala global teve de se dividir por dois assuntos: as consequências do referendo sobre a independência da Catalunha e os elogios do Presidente dos Estados Unidos à Nâmbia.

Mas a declaração do Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em resposta à ameaça de Donald Trump de destruir completamente o seu país, também está a provocar muitas reacções no Twitter e no Facebook.

Por entre as promessas de que os Estados Unidos vão "pagar caro" pela ameaça proferida pelo Presidente norte-americano, Kim chamou a Trump dotard – uma palavra que estava há muito afastada das conversas entre falantes de língua inglesa.

De acordo com a tradução de coreano para inglês que foi utilizada por todos os jornais e televisões norte-americanos e britânicos, o contexto em que a palavra dotard foi usada é este: "I will surely and definitely tame the mentally deranged U.S. dotard with fire" – qualquer coisa como "Vou segura e definitivamente amansar o dotard dos Estados Unidos com fogo".

Tratando-se de uma mensagem do Presidente coreano para o Presidente norte-americano, não é difícil perceber que se trata de uma ofensa, mas nestas coisas das relações internacionais é importante perceber que ofensa em concreto está a ser usada – e dotard deu tanta luta que a editora norte-americana Merriam-Webster (detida pela Encyclopædia Britannica, Inc.) se sentiu na obrigação de ajudar.

"Kim Jong-un chamou a Trump um dotard mentalmente perturbado. As pesquisas por dotard dispararam", disse a editora no Twitter, juntando à mensagem um link para a definição da palavra: Dotard, substantivo, uma pessoa na sua dotage. Obrigado por nada, Merriam-Webster.

Mas a resposta estava na definição da palavra dotage: "Estado ou o período de decadência senil marcado por um declínio da estabilidade mental." Sinónimo de caducidade, segunda infância, senilidade, e intimamente associada a decrepitude, fraqueza, enfermidade, senectude (senec quê?) e senescência (isso mesmo).

Em resumo: o Presidente da Coreia do Norte chamou velho senil ao Presidente dos Estados Unidos.

Segundo o dicionário Merriam-Webster, o primeiro registo da palavra dotard na língua inglesa remonta ao século XIV, e foi usada por William Shakespeare em peças como O Mercador de Veneza e o Rei Lear, por exemplo.

Agora, mais de 400 anos depois, dotard reaparece na língua inglesa como uma das palavras mais usadas no Twitter, numa semana que já estava a ser marcada pelo facto de o Presidente norte-americano ter chamado Nâmbia à Namíbia: "O chamado Presidente dos Estados Unidos acabou de ser ultrapassado no uso da língua inglesa por um tipo educado num regime totalitário cuja língua materna é o coreano", disse o norte-americano Charles Clymer no Twitter.

