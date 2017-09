May quer um período de transição de dois anos após o “Brexit”

A primeira-ministra britânica quer negociar um período de transição, a vigorar nos dois anos seguintes à saída do Reino Unido da União Europeia, em Março de 2019, assumindo que o país terá durante essa fase de continuar a cumprir as regras europeias – incluindo a liberdade de circulação.

PUB

No discurso que proferiu esta tarde em Florença (Itália), Theresa May quis falar sobretudo do futuro, e da “ambição” e “criatividade” necessárias para estabelecer uma “parceria especial” com os congéneres europeus, mas avançou também com duas garantias que poderão ajudar a desbloquear as negociações do divórcio, ao assegurar que Londres “irá honrar os compromissos [financeiros] que assumiu enquanto Estado-membro e irá reforçar os direitos adquiridos dos cidadãos europeus já residentes no Reino Unido".

PUB

PUB

PUB