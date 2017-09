Sete ideias para sair esta semana

É oficial: o Outono está no ar

Porto, Fundação de Serralves

Dias 23 e 24 de Setembro

As temperaturas baixam, as árvores começam a perder a folhagem, a paisagem ganha tons amarelados. Em Serralves, a chegada da nova estação é também sinónimo de festa. Durante dois dias (numa versão alargada estreada em 2016), o cenário contemporâneo do parque funde-se com costumes e tradições antigas, numa celebração do equinócio e da época das colheitas. A nona edição da Festa do Outono traz propostas tão variadas como os passeios pela fauna e flora do espaço, a modificação de fibras têxteis, a manufactura de cestos ou a descoberta das raças autóctones de animais domésticos da Quinta (destaque para os bovinos da raça Marinhoa, típica do Baixo Vouga), isto sem esquecer os jogos, as oficinas e os momentos de música, dança e teatro. Uma oportunidade para reviver a tradição rural e ligar-se à terra. Sem filtros.

Horário: sábado e domingo, das 10h às 19h.

Grátis

Dar tempo à História

Todo o país

Até 24 de Setembro

Pessoas, lugares, histórias. É neste triângulo que se centram as Jornadas Europeias do Património, este ano dedicadas ao tema Património e Natureza. Na carta de intenções da iniciativa sublinha-se a relação das pessoas com os lugares e a sua história, o reforço de identidades que daí resulta e a importância da protecção e conservação dos espaços que, afinal, são de todos. Contam-se mais de 300 entidades públicas e privadas que, em Portugal, se associam ao programa e convidam público de todas as idades a visitar monumentos, mas não só. Em Lisboa, além da habitual descida às galerias romanas, é possível passear por uma central eléctrica no MAAT, encontrar a herança geológica e de biodiversidade no Parque Florestal de Monsanto ou participar num concerto meditativo no Mosteiro dos Jerónimos. O Porto propõe um percurso pela história da comunidade judaica e uma visita guiada aos Clérigos. Braga leva Contos Selvagens ao Mosteiro de Tibães. Évora mostra filmes sobre o património no Heritales. Já na Guarda, há rappel e slide na Sé Catedral. Estas são apenas algumas das muitas actividades agendadas um pouco por todo o país, na sua maioria gratuitas.

O programa pode ser consultado em www.patrimoniocultural.gov.pt.

De chorar por mais

Vila Pouca de Aquiar, Praça Camilo Castelo Branco

De 23 a 25 de Setembro

Anti-inflamatórias, imunológicas, afrodisíacas e anti-oxidantes são apenas algumas das propriedades que se lhe colam à pele. Em Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), a cebola tem mais uma camada: a de rainha de um festejo à moda antiga. Na montra da Feira das Cebolas, a acrescentar às 20 toneladas de bolbos, há produtos locais como mel, pão, fumeiro, couve, batata, alho ou feijão. O programa completa-se com animação musical, teatro de rua, jogos, corridas de burros e cavalos, concursos e tasquinhas com pataniscas, caldo de cebola e outras iguarias na ementa.

Horário: sábado, às 21h30; domingo e segunda, a partir das 8h.

Grátis

De cabeça para baixo

Lagos, Centro Ciência Viva

Até 30 de Outubro

Como se orientam os morcegos? Quantas espécies existem no mundo? Quantas estão ameaçadas? Qual é a importância destes mamíferos para os ecossistemas em que estão integrados? Morcegos às Claras procura responder a estas e outras perguntas através de uma abordagem interactiva. A ideia é sensibilizar os visitantes para uma atitude de aceitação da espécie, dando a conhecer a sua alimentação (que em Portugal é essencialmente baseada em insectos), dimensões (do pequeno morcego-abelha com duas gramas de peso às raposas voadoras que chegam a atingir um metro e meio de envergadura), e relevância ambiental (como agente polinizador e controlador de pragas florestais e agrícolas).

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h.

Bilhetes a 3€ (c/desconto)

Noites de Queluz

Queluz, Palácio Nacional de Queluz

De 27 de Setembro a 29 de Outubro

É com humor que abre mais um ciclo Noites de Queluz – Tempestade e Galanterie, uma viagem aos períodos setecentista e do primeiro romantismo repartida por sete concertos. De Viena, (não só) com humor, com obras de Mozart e Haydn, é o programa alinhado pela Orquestra Barroca Casa da Música e apresentado sob a batuta de Laurence Cummings (dia 27 de Setembro, às 21h30). Organizado pela Parques de Sintra e pelo Centro de Estudos Musicais Setecentistas em Portugal / Divino Sospiro, o ciclo dará ainda a ouvir nomes como Thomas E. Bauer e Jos van Immerseel (a 1 de Outubro), Il Suonar Parlante (a 6), Marco Testori (a 13), Il Sogno Barroco (a 22), Laura Fernández Granero (a 27) e, a encerrar, Divino Sospiro, com a estreia mundial moderna da serenata Il Natal di Giove, composta por João Cordeiro da Silva. Os serões no palácio não ficam por aqui: uns dias antes, a 23 de Setembro, entre as 20h e as 24h, estão marcadas visitas nocturnas gratuitas, integradas nas Jornadas Europeias do Património.

Bilhetes a 10€ (concerto)

Diálogos com o silêncio no barulho que nos rodeia

Lisboa, Cais do Sodré

De 28 de Setembro a 1 de Outubro

Está de volta o festival que dá a escutar novas abordagens literárias e artísticas à arte do verbo. O público é convidado a percorrer a zona do Cais do Sodré para descobrir e participar nas duas centenas de actividades que ali decorrem ao longo de quatro dias. No Festival Silêncio, a palavra sai à rua nas suas várias expressões. Podemos encontrá-la numa maratona de poesia, no Vão de Escada de Gonçalo Waddington ou no projecto Os Velhos Também Querem Viver (que, inspirado no texto de Gonçalo M. Tavares, junta no mesmo palco Pedro Lucas, Carlão, Selma Uamusse, Manuela Oliveira, Joana Alegre e Carlos Barretto). Podemos descobri-la em modo Poetry Film, na residência Casa-Palavra, numa estação de rádio dirigida por Pedro Coquenão, nas conferências A Voz da História ou na obra de Maria Gabriela Llansol, a autora portuguesa distinguida nesta edição. Silêncio, que se vai... usar da palavra.

Grátis

Programa completo disponível em www.festivalsilencio.com

Feira Grande

Vila Nova de Famalicão, Praça D. Maria II e Antigo Campo da Feira

De 29 de Setembro a 1 de Outubro

Reza a história que no ano de 1205, por altura da atribuição do Foral de Vila Nova, El-Rei D. Sancho I ordenou “Mando também que façais feira”. Mais de 800 anos passados, a cidade continua a cumprir a ordem que se transformou numa das tradições mais antigas do concelho: a Feira Grande de S. Miguel. Com o objectivo de preservar a identidade e memórias da terra, em tempo de vindimas e desfolhadas, esta feira franca junta agricultores, artesãos, gado bovino e equino, danças, cantares ao desafio, desfiles de charretes e fanfarras, tasquinhas e uma gala equestre.

Horário: sexta, às 9h; sábado e domingo, às 10h.

Grátis

