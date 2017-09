Descongelamento nas carreiras arrisca prolongar-se até ao próximo Governo

Ainda não foi nesta quinta-feira que os sindicatos ficaram a saber como é que o Governo pretende descongelar as progressões dos funcionários públicos a partir de 1 de Janeiro de 2018. Em cima da mesa estão cinco cenários, um limite orçamental de 200 milhões de euros anuais e duas certezas: o descongelamento será faseado e levará entre dois a seis anos até estar concluído, arriscando prolongar-se até à próxima legislatura.<_o3a_p>

Num comunicado enviado às redacções, enquanto as reuniões com os sindicatos ainda estavam a decorrer, a secretária de Estado da Administração Pública, Maria de Fátima Fonseca, lembra que o congelamento das carreiras “teve a duração de sete anos” e que acabar com essa situação é “um processo complexo”, com um impacto orçamental “superior a 600 milhões de euros” — este número já tinha sido avançado aos sindicatos há duas semanas e foi agora confirmado pelo Governo, ficando muito acima dos 200 milhões que reservou para a medida.<_o3a_p>

Apesar do custo ser elevado, o Governo acredita que é possível concluir o processo “em poucos anos”. Quantos, não diz. Apenas adianta que “é necessário encontrar um modelo que permita recuperar mais de um ano de congelamento em cada ano de descongelamento e garantir, em simultâneo, o reconhecimento dos direitos que continuem a ser constituídos”.<_o3a_p>

Na prática, e tendo em conta que o congelamento durou sete anos, serão precisos entre dois a seis anos para que a regularização das progressões termine, atirando a conclusão do processo e parte dos impactos orçamentais que lhe estão associados para a próxima legislatura (as eleições são em 2019). Fonte do Governo adiantou ao PÚBLICO que o período de faseamento ainda não está decidido, mas alertou que está em causa um impacto grande que tem de ser repartido por vários anos.<_o3a_p>

Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), saiu do Ministério das Finanças com a certeza de que os funcionários públicos só verão a sua situação profissional totalmente regularizada em 2021. “Quando a secretária de Estado nos disse que o descongelamento será faseado, perguntei-lhe se era entre 2018 e 2021, como prevê o Programa de Estabilidade, e ela confirmou”, disse ao PÚBLICO.<_o3a_p>

Cinco cenários e muitas dúvidas em cima da mesa<_o3a_p>

O Governo apresentou aos sindicatos cinco cenários para concretizar o descongelamento nas carreiras. Todos pressupõem uma aplicação faseada do descongelamento e, em alguns, o pagamento fraccionado do aumento remuneratório que lhe está associado.<_o3a_p>

“O faseamento está previsto em qualquer dos cenários, assim como uma eventual diferenciação no que respeita ao pagamento”, precisou ao PÚBLICO José Abraão, dirigente da Federação dos Sindicatos para a Administração Pública (Fesap), que saiu descontente da reunião.<_o3a_p>

De acordo com o dirigente sindical, um dos cenários passa por descongelar as progressões em todas as carreiras, variando a proporção do valor a pagar. Outro parte do mesmo pressuposto, mas o pagamento do aumento salarial subjacente será feito em percentagem ou em valor fixo.<_o3a_p>

Um terceiro cenário visa aplicar as progressões apenas às carreiras que não tiveram qualquer tipo de promoção de 2010 para cá. O outro cenário em cima da mesa reduz o universo de trabalhadores abrangidos às carreiras que não tiveram valorizações remuneratórias ou promoções no passado. E, finalmente, o quinto cenário visa atender apenas às progressões, colocando de lado as promoções (às quais se acede por concurso ou de acordo com o tempo de serviço, algo que acontece sobretudo nas carreiras especiais).<_o3a_p>

De uma forma geral, estes cenários pressupõem que, a partir de Janeiro de 2018, os funcionários com os pontos necessários (o mínimo são dez pontos na avaliação dos anos anteriores) ganham o direito a progredir na carreira, mas o pagamento chegará de forma faseada e pode haver restrições ao universo de trabalhadores abrangidos numa primeira fase (os que tiveram valorizações ou promoções durante o período de congelamento podem ficar fora).<_o3a_p>

Ana Avoila, dirigente da Frente Comum, confirma que durante a reunião a secretária de Estado da Administração Pública avançou com cenários "muito psicadélicos”. Foram apresentadas “ideias” e “muitos números", realçou, sem querer comentar os cenários em causa.<_o3a_p>

“Uma coisa que foi dita com muito floreado é que [o descongelamento] não é para toda a gente e que só podem gastar 200 milhões, quando o valor total é de 600 milhões de euros, o que dá para ver o número de trabalhadores que vão ser favorecidos ou então, se forem todos, o bocadinho que vão levar", acrescentou a dirigente da Frente Comum, citada pela agência Lusa, lembrando que a 3 de Outubro a estrutura de sindicatos ligada à CGTP vai decidir se contesta a proposta do Governo recorrendo à greve ou apenas a uma manifestação.<_o3a_p>

A Fesap aguarda uma proposta concreta, que o Governo ficou de apresentar “antes da reunião de dia 6 de Outubro”, para depois se pronunciar. “Defendemos que as pessoas que reúnam condições para progredir o passam fazer a partir de 1 de Janeiro de 2018. Não aceitamos ser pagos aos poucochinhos. Terá de haver negociação para ver onde é possível chegar”, disse o José Abraão.<_o3a_p>

De acordo com os dados apresentados pelo Goverro há duas semanas, os serviços reportaram 251 mil trabalhadores (de um universo 404 mil funcionários analisados) com direito a pelo menos uma progressão na carreira em 2018, o que poderia custar 385 milhões de euros. Os dados foram corrigidos posteriormente e apontam para 193 mil pessoas em condições de progredir uma posição na tabela salarial e um custo 306 milhões de euros, mas o relatório sobre o impacto do descongelamento tem dados por validar e não considera todo o universo do Estado, pelo que já se assumia que fosse preciso mais dinheiro.<_o3a_p>

Fim dos cortes no trabalho suplementar<_o3a_p>

Se nas carreiras não houve ainda desenvolvimentos, a secretária de Estado mostrou-se disponível para ponderar algumas das propostas dos sindicatos noutras áreas que também se traduzem em ganhos para os trabalhadores. De acordo com a Fesap e a Frente Comum, vão desaparecer os cortes no pagamento do trabalho suplementar, algo que afectará positivamente o pagamento das horas de qualidade.<_o3a_p>

Segundo os sindicatos, o Governo deixou a garantia de que em 2018 haverá alterações na tributação do subsídio de refeição dos trabalhadores do Estado. O subsídio aumentou 25 cêntimos em Janeiro deste ano e mais 25 cêntimos em Agosto, para 4,77 euros por dia, mas este último aumento está sujeito a descontos para o IRS, algo que desaparecerá.<_o3a_p>

José Abraão afirmou ainda que o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, que também esteve nas reuniões, mostrou disponibilidade para avaliar a redução das contribuições para a ADSE (o subsistema de saúde dos funcionários e aposentados do Estado), que actualmente são de 3,5%, e para “ajustar” a tabela remuneratória única, em particular nas posições mais baixas que têm sido absorvidas pelo aumento do salário mínimo nacional. Com David Dinis<_o3a_p>

