Muitos campeões na estreia da Laver Cup

Com alguns anos de atraso em relação ao golfe, que tem na Ryder Cup um dos seus eventos mais prestigiantes, o ténis conta agora com uma competição entre continentes, protagonizada pelos melhores jogadores do mundo e homenageia (em vida) Rod Laver, o único tenista a conquistar, por duas vezes (1962 e 1969), os quatro torneios do Grand Slam no mesmo ano. A primeira edição da Laver Cup decorre entre sexta-feira e domingo, em Praga, e opõe as selecções da Europa e do mundo. A presença de cinco "top-10" e dois ex-número um como capitães garantem todos os ingredientes para um espectáculo de alta qualidade.

Na Arena O2, na capital da República Checa, estão os europeus Rafael Nadal (1.º no ranking mundial), Federer (2.º), Alexander Zverev (4.º), Marin Cilic (5.º), Dominic Thiem (7.º) e Tomas Berdych (19.º), capitaneados por Bjorn Borg.

Ao contrário da prova golfísitica, que desde 1927 opõe Europa e EUA, a selecção visitante, escolhida por John McEnroe, engloba vários países, embora os norte-americanos estejam em maior número, em especial depois da desistência de Juan Martin del Potro, lesionado: Sam Querrey (16.º), John Isner (17.º), Jack Sock (21.º) e Frances Tiafoe (72.º), juntam-se ao australiano Nick Kyrgios (20.º) e ao canadiano Denis Shapovalov (51.º).

Em cada um dos três dias, são disputados três encontros de singulares e um de pares. Cada vitória na sexta vale um ponto, no sábado dois e, no domingo, três pontos. Vence a selecção que chegar aos 13 pontos – em caso de igualdade (12-12), realiza-se um set, em pares.

A Europa lidera por 2-0, depois de Cilic vencer Tiafoe (mundo), por 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), e Thiem derrotar Isner, no match tie-break (que substitui o terceiro set): 6-7 (15/17), 7-6 (7/2) e 10/7. Nesta sexta-feira ainda, Zverev defrontava Shapovalov e a dupla Berdych/Nadal enfrentava Sock/Kyrgios.

Para já, ficou adiada para o fim-de-semana a dupla que todos querem ver, lado a lado: Federer e Nadal.

