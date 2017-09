FC Porto de mão-cheia bate Portimonense atrevido

O FC Porto deu nesta sexta-feira mais uma demonstração de força, ao derrotar o Portimonense por 5-2, no Estádio do Dragão. No arranque da 7.ª jornada do campeonato, os "dragões" reforçaram o pleno de triunfos na prova e ficam à espera do desfecho do Moreirense-Sporting, de sábado, para saberem se chegam em vantagem ou em igualdade de circunstâncias ao clássico da próxima ronda.

Durou cerca de 20 minutos a resistência do Portimonense. Aos 21', Marcano inaugurou o marcador na sequência de um canto, e os algarvios desconcentraram-se. Aproveitou o FC Porto para disparar no resultado, chegando ao 2-0 aos 23' (Aboubakar) e ao 3-0 aos 26' (Marega).

Os algarvios tentaram então esticar o jogo e desenharam uma boa iniciativa pela direita, pelos pés de Paulinho, que aos 37' assistiu Nakajima para uma finalização de pura classe do japonês.

O FC Porto sofria o primeiro golo da época em casa, para a Liga, e ainda haveria de encaixar um segundo a cerca de 15 minutos do fim, quando Ruben Fernandes desviou para a baliza um cruzamento da direita.

Antes, porém, já os anfitriões tinham resolvido de vez a questão, com um "bis" de Brahimi: aos 50' e aos 68', no lance mais vistoso do ponto de vista colectivo.

Com este resultado, o FC Porto passa a somar 21 pontos e isola-se provisoriamente na liderança da Liga. Tem a palavra o Sporting, que no sábado está obrigado a ganhar em Moreira de Cónegos para não chegar ao clássico de 1 de Outubro em desvantagem.

