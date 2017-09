Benfica investe 17 milhões de euros em centro de alto rendimento para modalidades

O Benfica e a autarquia de Oeiras apresentaram nesta sexta-feira publicamente, aquele que será o novo centro de alto rendimento do clube "encarnado" para as modalidades, projecto que será erguido na zona norte de Carnaxide, concelho de Oeiras.

O terreno, com um total de nove hectares, será doado pela autarquia de Oeiras e erguido perto da serra de Carnaxide. "A Câmara de Oeiras só libertou o terreno. O investimento, que deverá rondar os 17 milhões de euros, será da responsabilidade do Benfica", disse à agência Lusa Paulo Vistas, presidente da edilidade oeirense.

A obra deverá ser construída num prazo que oscilará entre os dois e três anos, mas tudo dependerá dos materiais que forem escolhidos para a construção do equipamento desportivo.

"O Benfica está a viver um registo expansionista. Além da criação deste centro de alto rendimento em Carnaxide, já está em marcha o novo plano de expansão do Seixal", afirmou Fernando Tavares, vice-presidente benfiquista, que afastou ainda qualquer motivação eleitoralista na apresentação do projecto a poucos dias da realização de eleições autárquicas, agendadas para 1 de Outubro.

Numa fase inicial, ficarão instaladas em Carnaxide o projecto olímpico do Benfica, o atletismo e o râguebi. E ainda existe a possibilidade de o futebol feminino passar para esta estrutura em Oeiras.

"O turismo desportivo, com a recepção e realização de estágios para atletas internacionais, também faz parte deste projecto, que também terá uma matriz de responsabilidade social", explicou Fernando Tavares.

Já existe uma pré-maqueta do projeto, que inclui uma pista de atletismo, campo de râguebi, pista de corrida coberta, piscina de 25 metros com oito pistas, pavilhão desportivo, campo de futebol de onze, bancada coberta com 1.500 lugares mais balneários, campo de treinos de râguebi e silo de estacionamento com 540 lugares para automóveis.

