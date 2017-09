Neo Yokio: o vocalista dos Vampire Weekend fez uma série de animação

Algures a meio dos anos 2000, um jovem Ezra Koenig passou dois dias na rodagem de um filme de vampiros a que pretendia chamar Vampire Weekend. Nunca chegou a ser concluído, apesar de ter saído um trailer, ainda disponível no Vimeo, que anunciava o filme para o Natal de 2005. Koenig viria a usar o nome do filme para a banda da qual é guitarrista, compositor e vocalista, e a deixar os planos para fazer ficção de molho.

PUB

Até agora. Esta sexta-feira chegaram ao Netflix os seis episódios de Neo Yokio, uma co-produção americana e japonesa que se vê em duas horas e foi inspirada na estética do anime, com Jaden Smith, o filho de Will e Jada Pinkett Smith, a dar voz ao protagonista: Kaz Kaan, um jovem melancólico de cabelo roxo com uma obsessão por roupa (uma parte muito importante da imagem dos Vampire Weekend). Em Neo Yokio (uma versão animada de Nova Iorque em que tudo o que está abaixo da 14th Street está submerso e corridas de carros oficiais têm o interior do Museu Guggenheim como rota, bem como bairros pobres onde não interessam os danos colaterais), Kaz é um “magistocrata”. O que é isso? Alguém que tem poderes mágicos e pertence a uma família que a burguesia nova-iorquina deixou entrar e ficar na cidade para a defender de ataques de demónios. Ganha a vida a fazer isso mesmo, incluindo exorcismos, só que não é respeitado pela aristocracia normal, que não se coíbe de lhe chamar “novo-rico” a toda a hora.

PUB

Ao lado de Smith estão nomes Susan Sarandon, que faz de sua tia; Jude Law, um robô que é como se fosse seu mordomo; Jason Schwartzman como o seu rival; Tavi Gevinson, a criadora da revista online Rookie, como uma famosa blogger de moda adolescente (algo que Gevinson já foi na vida real); o duo cómico de The Kid Mero e Desus Nice como seus amigos; e ainda pessoas como os cómicos britânicos Stephen Fry, Richard Ayoade e Peter Serafinowicz, a sua irmã Willow Smith, o recém-falecido actor especializado em mafiosos Frank Vincent e até Steve Buscemi. É um elenco quase demasiado notável para algo tão pequeno, tão específico e tão bizarro.

E estes não são os únicos nomes sonantes por aqui. Dev Hynes, que nos últimos tempos tem lançado música como Blood Orange, escreveu uma canção de propósito para a série, o compositor Nico Muhly emprestou a voz a uma personagem, tal como Dave 1, vocalista dos Chromeo. A realização está a cargo de dois nomes fortes do japonês Studio Deen: Kauzhiro Furuhashi, responsável pela série anime Rorouni Kenshin, e Junji Nishimura, que fez Ranma 1/2 – a primeira série do género que, segundo entrevistas, levou Koenig a apaixonar-se por anime – e Kyo Kara Maoh! e já tinha estado envolvido em animação nos Estados Unidos ao ter trabalhado em South Park.

PUB

PUB