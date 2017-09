O Amoreiras celebra 32 anos com descontos e um concerto de Mariza

O Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, celebra na próxima quarta-feira, 27 de Setembro, 32 anos de vida com um Shopping Day com descontos e um concerto de Mariza. Mas antes disso, neste fim-de-semana e inserido na Open House Lisboa, uma iniciativa da Trienal de Arquitectos, o terraço estará aberto durante as manhãs de sábado e domingo.

Localizado no topo das emblemáticas Torres das Amoreiras, este espaço tem uma vista de 360º e é considerado um dos pontos mais altos da cidade, uma vez que está a 174 metros de altura acima do nível do mar. De lá de cima é possível ter uma visão do rio passando pela cidade. Numa visita guiada – feita por Carlos Pires e que pode ser às 10h, 10h30, 11h e 11h30 – os curiosos podem ver o Castelo, a Torre de Belém, a Basílica da Estrela, a Sé de Lisboa, a Ponte 25 de Abril ou o Cristo Rei. Para os mais curiosos há binóculos de longo alcance, além de mapas informativos sobre os lugares que mais caracterizam a cidade, informa a trienal no seu site.

Até ao topo das torres desenhadas por Tomás Taveira só podem subir 24 pessoas de cada vez e o ponto de encontro é no piso 2 junto aos acessos amarelos.

Quanto à festa de aniversário, as celebrações são na quarta-feira e a festa faz-se com descontos nas mais de 200 lojas do centro e com um concerto de Mariza, às 20h30, na escadaria central do shopping, onde a artista apresentará músicas do seu último álbum, bem como outras que a celebrizaram.

"É com muita alegria que faço parte deste grande evento de aniversário do Amoreiras Shopping Center. Para além de ser cliente habitual, estimo muito a capacidade do Amoreiras se reinventar e de se adaptar aos novos públicos, afirmando-se como um dos melhores locais para compras da capital. Exemplo disso mesmo são festas de aniversário como esta. Por outro lado, será uma emoção cantar na grande escadaria central, palco de tantos eventos, produções de moda e acontecimentos que marcaram e marcam a vida e o imaginário da nossa Lisboa”, refere Mariza num comunicado.

