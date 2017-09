Antes do Outono

Na sexta-feira à noite ainda é possível fazer um jantar de Verão, desde que acabe antes das 21 horas. Essa é a boa notícia. A má notícia é que dois minutos depois começa o Outono. Se estiver nos Açores é tudo uma hora mais cedo.

PUB

O Inverno, no entanto, começa mais cedo do que se pensa: segundo o Observatório Astronómico de Lisboa é numa quinta-feira, no dia 21 de Dezembro, às 16h28. Para se dar ao luxo de um lanche outonal terá de começar às três da tarde (o que as regras britânicas permitem) e despachar-se (o que é severamente desencorajado).

Para dar ao pessoal uma margem de habituação, não é no dia do equinócio do Outono que a duração do dia é igual à duração da noite. Isso só acontece — e só aproximadamente — na próxima quinta-feira, dia 28. Em boa verdade, o dia dura mais uns bons 51 segundos do que a noite. É só no dia seguinte que o caldo se entorna.

PUB

O Outono é o tempo de fazer contas, a começar logo por quantos dias faltam para começar o Inverno. Em português, o Out de Outubro indica que é só em Outubro que se sai do Verão e se entra no Outono. Os últimos dias de Setembro são uma benesse. São uma série de falsos arranques que é portadora de bem-vindas misericórdias. O equinócio começa não no dia 21 de manhãzinha mas no dia 22 à noite. A equi-noite só vem seis dias depois. E Setembro ainda tem mais de uma semana, normalmente magnífica, antes de se entregar à memória.

Só em Outubro é que temos de bajular Outubro, a ver se ele vai na fita. Até aí, é virar as costas — e assobiar.

PUB

PUB