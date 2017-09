Podcast Poder Público - Série Autárquicas: Tem 20 anos e é candidata a presidente da Câmara

Esta semana, o podcast Poder Público entra em modo campanha e faz o resumo dos primeiros dias oficiais de campanha eleitoral.

As histórias do país autárquico, a campanha de Lisboa, Porto e Oeiras e ainda a conversa com Joana Pereira que aos 20 anos se lançou numa candidatura a presidente da Câmara Municipal do Cadaval. integrada nas listas do CDS.

O podcast Poder Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

