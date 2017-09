Marcelo apresenta Portugal como país aberto às migrações

O Presidente da República apresentou esta quinta-feira Portugal como um país aberto às migrações, num discurso perante representantes de mais de 50 países, mas recusou depois comentar a proposta do PSD para revogar alterações à lei da imigração.

Marcelo Rebelo de Sousa introduziu este tema a meio da sua intervenção numa conferência da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) sobre envelhecimento, no Centro de Congressos de Lisboa, em que falou sobretudo em inglês.

Descrevendo o povo português como otimista, acrescentou: "Por isso é que partimos, há 500 anos, à procura de novos continentes, de novas culturas e civilizações. É por isso que temos tanta abertura em relação aos refugiados e às migrações".

"Porque o nosso povo é um povo de migrações, estamos em toda a parte pelo mundo fora. E esta maneira ecuménica de ser explica por que se estão a sentir tão felizes por estar em Portugal e nós nos estamos a sentir tão felizes por vos receber aqui", completou o chefe de Estado.

À saída desta conferência, o Presidente da República não quis, contudo, comentar a iniciativa do PSD para revogar alterações recentes à lei da imigração. "Quando se fala de iniciativas legislativas, eu espero que cheguem ao meu gabinete. Porque, como sabem, e isso é bom, há muitas iniciativas que partem e não chegam. E eu tenho de ver como é que chegam, qual é o conteúdo", justificou.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que prefere "não comentar um propósito, uma ideia, uma iniciativa que passa pelo Parlamento antes do Parlamento se pronunciar e sem saber bem qual é o texto final" que eventualmente lhe chegará às mãos.

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, anunciou na quarta-feira ter dado indicações ao líder parlamentar do seu partido para apresentar na Assembleia da República um projecto para revogar as alterações introduzidas na lei da imigração - aprovadas em Julho no Parlamento - relativas às condições para atribuição de vistos de residência.

Esta iniciativa legislativa foi apresentada hoje no Parlamento pelo deputado social-democrata e ex-ministro Luis Marques Guedes.

