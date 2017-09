A Namíbia anexou a Zâmbia (ou a Gâmbia) e criou a “Nâmbia”? Foi Trump que se enganou

Durante um almoço com líderes africanos na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, na quarta-feira, Donald Trump decidiu reflectir sobre os sistemas de saúde do continente africano e elogiou um país e os seus serviços de saúde. O problema é que esse país não existe.

“Na Guiné e na Nigéria lutam contra um horrível surto de ébola”, afirmou o Presidente dos EUA. Até aqui, tudo bem. Prosseguiu: “O sistema de saúde da Nâmbia é cada vez mais auto-suficiente”. Ora, a Nâmbia não existe. E a referência a esta nação ficcional foi feita em mais uma ocasião durante a intervenção de Trump.

×

A BBC fez um exercício para desvendar o país a que se referia o Presidente dos EUA. E pergunta se Trump não se estaria a referir à Zâmbia, à Namíbia ou à Gâmbia. O resto é mistério.

A CNN dá conta de que a Casa Branca explicou mais tarde de que Donald Trump falava da Namíbia. Se o tema do discurso era o surto do ébola, e tendo em conta que elogiava o sistema de saúde do tal país que não existe, a Namíbia até pode ser a hipótese mais provável, uma vez que evitou o surto que vitimou milhares de pessoas em todo o continente africano.

Aliás, o Presidente da Namíbia, Hage Geinbog, estava presente na altura em que Trump cometeu este deslize — mas não comentou o assunto.

